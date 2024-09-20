Войти
Lenta.ru

Российские бойцы получили насадки «Дронобой» на АК

402
0
+1
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Российские бойцы получили насадки на АК для поражения дронов дробью

Дульные насадки на автоматы Калашникова (АК), которые позволяют поражать дроны-камикадзе дробью, получили российские бойцы в зоне проведения спецоперации. Об этом главный конструктор предприятия BRT рассказал РИА Новости.

«Это наше фирменное средство от дронов — дульные насадки на АК-74 или АК-12. Позволяет стрелять из автомата 23-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом от зенитной установки ЗУ-23-2. Либо зарядом дроби. По сути, превращает автомат Калашникова в ручной гранатомет с дальностью до 400 метров. А инициатор выстрела — обычный холостой патрон 5,45х39», — сказал он.

Комплект состоит из насадки, которая несет один боеприпас, патронов 12-го калибра и холостых патронов. «Дронобой» устанавливают вместо дульного тормоза автомата. Специальные патроны содержат 80-100 граммов твердой дроби, которая может поразить подлетающий FPV-дрон.

По словам представителя BRT, предприятие изготовило около шести тысяч насадок «Дронобой», а три тысячи изделий используют в зоне СВО.

В августе госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2024» ружейные патроны, которые предназначены для поражения мини-беспилотников различных типов. Антидроновые патроны отличаются от охотничьих и спортивных использованием пороха с усиленными характеристиками и увеличенной массой дроби повышенной твердости.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Проекты
БПЛА
Выставки
Форум "Армия - 2024"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 13:44
  • 4
Названы сроки поставки первых самолётов ЛМС-901 «Байкал», разработанных для замены Ан-2 «Кукурузник»
  • 20.09 12:51
  • 1
Россия нарастила выпуск особо востребованных вооружений, заявил Путин
  • 20.09 12:17
  • 1
Москва в долгу перед Пекином в составе антизападной оси, считает глава НАТО (The Times, Великобритания)
  • 20.09 11:23
  • 4833
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.09 10:58
  • 5
Путин: опыт СВО всесторонне изучают в КБ и НИИ для повышения боевой мощи армии
  • 20.09 06:27
  • 1
Радиоэлектронные помехи и «борозда» между облаками: испанский обозреватель обратил внимание на «странности» в полёте истребителя F-35
  • 19.09 22:25
  • 1
ВВС Бразилии рассматривают индийский LCA "Теджас" в качестве кандидата на замену парка F-5 "Тайгер-2"
  • 19.09 22:15
  • 594
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.09 16:10
  • 1
Космонавт Кононенко подвел итоги пятой в карьере экспедиции
  • 19.09 15:45
  • 0
Нападение на Беларусь станет началом третьей мировой войны. Видео
  • 19.09 15:24
  • 0
Стальные войска – в авангарде страны!
  • 19.09 11:42
  • 1
Польская танковая дивизия на Украине. В США придумали план, как договориться с Россией (Forsal, Польша)
  • 19.09 06:58
  • 1
НАТО планирует создание нового центра управления воздушными операциями для контроля Арктики
  • 19.09 06:47
  • 1
Индия закупит сотни двигателей для Су-30МКИ
  • 19.09 06:32
  • 1
Путин: ВС РФ нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями