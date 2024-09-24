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В США назвали идеальный российский истребитель. Почему Украине уже недостаточно американских F-16?

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

TNI: российский Су-35 будет конкурировать с иностранными аналогами в будущем

Российский истребитель Су-35 является идеальным самолетом и благодаря своим характеристикам может конкурировать с иностранными аналогами в обозримом будущем, пишет американское издание The National Interest (TNI). Из-за российских самолетов Украине уже недостаточно западных F-16.

Как заявляет аналитик Энтони Дж. Константини в своей статье, радиолокационная система Су-35 особенно впечатляет, поскольку может обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров. Как указывал один из бывших командующих НАТО, если бы F-35 обнаружил его, скорее всего, отступил бы из-за сверхманевренности российского истребителя. По данным производителя, у Су-35 нет ограничений по углу атаки. Самолет также может развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа, что способствовало успеху в борьбе с украинскими ракетными пусковыми установками С-300 в 2022 году.

Помимо прочего, Су-35 способен нести до 12 ракет малой дальности — на четыре больше, чем F-22. Он также оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины», которая затрудняет наведение ракет противника.

Эти показатели полезной нагрузки в сочетании с его скоростью и сверхманевренностью, возможно, являются причиной того, что украинцы уже просят более совершенные, чем F-16, самолеты

Энтони Дж. Константини

аналитик, автор The National Interest

Аналитик приходит к выводу, что Россия когда-нибудь откажется от Су-35, как и другие страны рано или поздно отказываются от своих самолетов. «Но пока в этом нет необходимости», — заметил он.

На Украине заявили, что устаревшие модификации F-16 не смогут бороться с Су-35

Бывший спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат говорил, что Украине требуется модификация F-16, способная получить преимущество над российской техникой в воздухе. Устаревшие модификации F-16 можно использовать для борьбы с ракетами и дронами, но для получения преимущества в воздухе нужны самолеты, характеристики которых не будут уступать истребителями Су-30 и Су-35 и истребителю-бомбардировщику Су-34.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник также жаловался, что используемые ВСУ МиГ-29 не могут обнаружить и догнать российские Су-35. «Мы их не видим, а они нас видят. Мы не можем догнать их, а они могут догнать нас», — отмечал он в беседе с The Washington Post.

Полковник назвал преимущества российских истребителей перед американскими

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, что F-16 во многом уступают российским Су-30 и Су-35. По его словам, эти истребители «в подметки не годятся нашим». F-16 однодвигательные, берут меньше боеприпасов, у них слабее радары. Кроме того, Су-30 и Су-35 способны разворачиваться на месте, совершать кульбиты, уклоняясь от ракет противника. «F-16 для разворота надо прочертить полнеба», — указал Литовкин.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем не преминул пожаловаться на недостаточное количество западных F-16. По его словам, ВСУ получили «мало истребителей».

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