Полковник назвал преимущества российских истребителей перед F-16

Американские истребители F-16 во многом уступают российским Су-30 и Су-35, которые обладают более мощными радарами, берут больше боеприпасов и способны лучше уклоняться от ракет противника. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Эти истребители в подметки не годятся нашим Су-30 и Су-35. F-16 однодвигательные, они берут меньше боеприпасов, у них слабее радары. Кроме того, наши истребители способны разворачиваться на месте, совершать кульбиты, уклоняясь от ракет противника. F-16 для разворота надо прочертить полнеба», — сказал Литовкин.

Он также добавил, что поставки американских истребителей Украине лишены смысла, поскольку для любого самолета необходим качественно оборудованный аэродром, а не только взлетно-посадочная полоса.

«Нужны радиолокационные станции, технико-эксплуатационные части, которые обслуживают самолет, заводы по очистке авиационного керосина, склады с боеприпасами, много другое. Ничего этого нет, на строительство нужны время и деньги. А даже если все необходимое построят, наши ракеты уничтожат аэродромы», — заключил военный.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинским летчикам потребуется полгода, чтобы полностью освоить истребитель F-16. Он объяснил, что время необходимо, чтобы пилоты научились не только летать на истребителе, но и применять его вооружение.