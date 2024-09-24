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В США назвали Су-35 идеальным истребителем

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

TNI: Су-35 будет конкурировать с иностранными аналогами в будущем

Российский истребитель Су-35 способен конкурировать с иностранными аналогами — в том числе с боевыми машинами США — даже в обозримом будущем. Об этом сообщает издание The National Interest (TNI).

По оценке автора медиа Энтони Дж. Константини, Су-35 имеет уникальные характеристики истребителя смешанного поколения, а также доказанную боевую мощь. Автор назвал боевую машину «идеальным истребителем» — из-за его высокой скорости, возможностей вести бой и продвинутых систем защиты.

Су-35 способен обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров. Константини сослался на бывшего офицера НАТО, который отметил, что если бы F-35 обнаружил российский истребитель, то из-за сверхманевренности машины он, скорее всего, отступил бы. Высокая маневренность Су-35 в том числе способствовала успеху в борьбе с украинскими ракетными пусковыми установками С-300 в 2022 году.

В материале также отмечается впечатляющая грузоподъемность российского истребителя. Он способен нести до 12 ракет малой дальности, что на четыре больше, чем F-22. «Эти показатели полезной нагрузки в сочетании со скоростью и сверхманевренностью могут быть причиной того, что украинцы уже просят более продвинутые самолеты, чем F-16», — подчеркнул специалист.

В начале августа полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что переданные Украине американские F-16 не смогут значительно повлиять на ход боевых действий. «F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство», — заметил Матвийчук.

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