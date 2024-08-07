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Полковник назвал причину неэффективности F-16

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Полковник Матвийчук указал на несовершенство комплектации F-16

Американские истребители F-16, которые были переданы Украине, не смогут значительно повлиять на ход боевых действий и противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПВО), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что F-16 эффективны только в комплексе с другими системами.

«F-16 должны работать в связке с системой ПВО, с тяжелыми истребителями, и таким образом завоевывать огневое и воздушное превосходство. Но на Украину они уходят не в той комплектации, которая актуальна сегодня, — сказал полковник. — Это просто голый самолет. Не представляю даже, что он сможет изменить с учетом того, что поставлено всего 10 истребителей».

Матвийчук добавил, что что российские истребители Су-34 и Су-35 превосходят F-16 по скорости, по дальности обнаружения. Кроме того, американские истребители очень легко раскрываются системами ПВО.

«Если вдруг эти самолеты надумают войти в открытое противоборство, они будут сбиты сразу же. Если из засады — ну совершат они пару удачных вылетов, а потом их все равно собьют. Думаю, что в итоге эти самолеты используют как воздушные платформы для запуска ракет, но истребители все равно быстро обнаружат и уничтожат. Проблема в том, что F-16 слишком уступают российским ПВО, они будут раскрыты сразу же», — уверен военный.

В воскресенье, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на территорию страны прибыли истребители F-16. Он поблагодарил США, Данию и Нидерланды за то, что они приняли запрос Украины о предоставлении техники.

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Дания
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Продукция
F-16
Су-34
Су-35
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