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Применение ракеты «Х-БПЛА» показали на видео

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БПЛА «Орион»
БПЛА «Орион».
Источник изображения: Студия Александра Рогаткина

Применение управляемой ракеты «Х-БПЛА» «Орионом» показали на видео

Операторы российского разведывательно-ударного беспилотника «Орион» уничтожили украинский танк Т-64БВ, применив управляемую ракету «Х-БПЛА». Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Тройка».



На сделанной камерой дрона записи виден двигающийся танк и момент его поражения ракетой.

Средневысотный беспилотник «Орион» способен нести до 180 килограммов полезной нагрузки. В арсенал дрона могут входить ракеты, свободнопадающие и управляемые бомбы.

Ранее в сентябре на Украине заметили загадочный беспилотник, который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Аппарат неизвестной модели оснастили реактивным двигателем.

В августе стало известно, что Тульское конструкторское бюро приборостроения разработало ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Дальность ракеты составляет 4-8 километра. Изделие несет осколочно-фугасную боевую часть весом 6 килограммов, которая позволяет поражать блиндажи, укрепления и легкую бронетехнику.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Орион БПЛА
Проекты
БПЛА
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