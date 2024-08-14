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В России разработали управляемую ракету для беспилотников

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Фото: Георгий Султанов /  ТАСС
Фото: Георгий Султанов /  ТАСС.

Тульское КБП разработало ракету «Х-БПЛА» для поражения техники

Тульское конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») разработало управляемую ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Боеприпас предназначен для поражения легкой бронетехники, сообщил представитель предприятия ТАСС.

«Ракета применяется с беспилотников. Дальность применения составляет от 4 до 8 километров. Боевая часть весом 6 килограммов, тип — осколочно-фугасный. Применяется для поражения легкобронированной техники, блиндажей и укреплений», — сказал он на форуме «Армия-2024».

Собеседник агентства отметил, что ракета наводится по лазерной отметке на цели. Подобным образом наводят на цель артиллерийские снаряды «Краснополь».

Ранее в августе президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что авиационные ракеты «Вихрь» адаптируют под беспилотные летательные аппараты. Изделия, которыми вооружают вертолеты Ка-52, несут тандемную кумулятивно-осколочную боевую часть.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Краснополь
Компании
Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Проекты
БПЛА
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