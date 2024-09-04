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На Украине заметили загадочный российский беспилотник

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Фото: Lord Bebo / X
Фото: Lord Bebo / X.

Defence Blog: на Украине заметили загадочный российский беспилотник

На Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Об этом пишет Defence Blog.

Беспилотник ранее не встречавшейся украинской стороне модели был сбит 30 августа. Изготовленное по аэродинамической схеме летающее крыло аппарата оснащено одним реактивным двигателем. Он не переносил оружия и видимого разведывательного оборудования.

Издание допускает, что БПЛА был экспериментальной моделью либо использовался в качестве приманки.

В июле «Российская газета» со ссылкой на видео, опубликованное во VK, рассказала, что в зоне специальной военной операции заметили новый российский беспилотник «Гербера». Согласно ролику, БПЛА является младшей версией дрона «Герань-2», используемого для нанесения ударов по позициям в Киеве. Также новый беспилотник применяется для разведки и наблюдения. Другая задача «Герберы» — выступать ложной целью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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