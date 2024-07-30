В зоне СВО заметили российские «Герберы»

В зоне СВО заметили новый российский беспилотник «Гербера»

В зоне специальной военной операции (СВО) заметили новый российский беспилотник «Гербера». На видео, опубликованное во VK, обратила внимание «Российская газета».

В ролике утверждается, что беспилотник является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве. Также новый беспилотник используется для разведки и наблюдения. Другая задача «Герберы» — выступать ложной целью.

В апреле ТАСС со ссылкой на генконструктора Научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олега Жукова сообщил, что в СВО заработали российские системы постановки помех семейства «Орк».

В марте в американском издании TWZ впечатлились масштабам производства дронов-камикадзе «Герань», которые собирают на российском предприятии.