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В зоне СВО заметили российские «Герберы»

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Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС.

В зоне СВО заметили новый российский беспилотник «Гербера»

В зоне специальной военной операции (СВО) заметили новый российский беспилотник «Гербера». На видео, опубликованное во VK, обратила внимание «Российская газета».

В ролике утверждается, что беспилотник является младшей версией дрона «Герань-2», который уже используется для нанесения ударов по позициям в Киеве. Также новый беспилотник используется для разведки и наблюдения. Другая задача «Герберы» — выступать ложной целью.

В апреле ТАСС со ссылкой на генконструктора Научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олега Жукова сообщил, что в СВО заработали российские системы постановки помех семейства «Орк».

В марте в американском издании TWZ впечатлились масштабам производства дронов-камикадзе «Герань», которые собирают на российском предприятии.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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