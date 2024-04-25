В зоне СВО заработали российские «Орки»

НПП «Герань»: в зоне СВО заработали российские системы постановки помех «Орк»

В зоне специальной военной операции (СВО) заработали российские системы постановки помех семейства «Орк». Об этом со ссылкой на генконструктора Научно-производственного предприятия (НПП) «Герань» Олега Жукова сообщает ТАСС.

По его словам, 3-килограммовая система «Орк-2» устанавливается на машины. «Комплекс работает в двух основных частотных диапазонах, частоты для подавления беспилотников противника подбираются исходя из данных радиоэлектронной разведки», — уточнил разработчик.

8-килограммовая система «Орк-3» представляет собой носимый вариант, предназначенный для защиты мест дислокации, отдельных объектов или личного состава. Ее отличительной особенностью является возможность дистанционного включения.

Дальность применения «Орков» варьируется от 50 до 400 метров. «Оба комплекса уже применяются в зоне спецоперации. В числе районов применения Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожье», — сказал Жуков.

Ранее РИА Новости со ссылкой на разработчика Станислава сообщило, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак беспилотных летательных аппаратов.