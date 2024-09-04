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Стало известно о необходимости переосмысления российской ПВО

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Айтеч Бижев: на фоне вызовов со стороны ВСУ российскую ПВО нужно переосмыслить

На фоне вызовов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскую противовоздушную оборону (ПВО) нужно переосмыслить. Об этом газете «Известия» стало известно от экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева.

По его словам, небольшие малоскоростные низколетящие беспилотники можно перепутать с птицами. «Но важно отметить, что наши системы ПВО всегда отражают основные удары, и ущерб наносится минимальный и некритичный российским объектам. Особенно если сравнить его с тем ущербом, который мы наносим противнику. Поэтому наши подразделения ПВО свою роль выполняют, но сама система требует переосмысления», — заявил экс-главком.

По оценке эксперта, российской ПВО необходимо переходить на автоматизированное управление, а также интенсивнее взаимодействовать с радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронным подавлением и средствами поражения. Специалист не исключил возможность использования против дронов лазерного оружия, и отметил необходимость смены тактики в борьбе с дронами.

В августе Бижев в беседе с «Известиями» заявил, что ПВО Украины работает без общей системы и централизованного управления, поэтому она пропускает удары.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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