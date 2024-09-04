Линия защиты: как предотвратить атаки на города России

Нужно наносить упреждающие удары и отодвинуть противника от наших границ, считают эксперты

Самый эффективный и надежный способ прекратить обстрелы российских городов со стороны украинских боевиков — отодвинуть их от наших границ на расстояние больше, чем дальность западных систем залпового огня, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Среди способов защиты от терактов ВСУ они назвали автоматизацию систем противовоздушной обороны и уничтожение артиллерийских средств поражения врага. Подробнее о способах защиты наших городов от обстрелов — в материале «Известий».

ВСУ продолжают атаковать Белгород и область

Утром 2 сентября Белгород подвергся массированному удару кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. В результате обстрела жилых районов 11 человек пострадали. Среди них двое детей, сейчас они в крайне тяжелом состоянии.

— Повреждены 33 частных дома, 94 автомобиля, три социальных объекта. Также пожарные оперативно потушили один автомобиль, балкон в одной из квартир многоквартирного дома и сухую траву, — сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Здание детского садика «Львенок» в Белгороде, разрушенное в результате попадания ракеты ВСУ Источник изображения: Фото: Telegram/Настоящий Гладков

По его словам, прямое попадание ракеты противника почти полностью разрушило детский садик «Львенок». Поэтому власти приняли решение перевести работу всех образовательных учреждений, в том числе детских садов, на неделю в онлайн-формат.

По Шебекинскому городскому округу было выпущено 45 боеприпасов и совершены атаки с помощью трех БПЛА, один из которых был сбит. Пострадали пять мирных жителей, один из которых в тяжелом состоянии.

Жилой дом в поселке Дубовое, поврежденный в результате удара ВСУ Источник изображения: Фото: Telegram/Настоящий Гладков

Двум воздушным атакам подверглись поселки Майский и Дубовое, села Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Шагаровка и Ясные Зори в Белгородском районе. Погиб один мирный житель, двое пострадали.

Двумя боеприпасами и тремя БПЛА были атакованы села Байцуры и Грузское. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела произошел пожар в трех частных домовладениях. В Краснояружском районе по селам Репяховка и Староселье выпущено 18 боеприпасов в ходе двух обстрелов.

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В минувшую пятницу, 30 августа, боевики ВСУ ударили по Белгороду кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Пять человек погибли, 46 ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В День знаний, 1 сентября, сразу 15 регионов России подверглись атакам украинских дронов. Силы ПВО перехватили 158 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, больше всего атак пришлось на Курскую (46), Брянскую (34), Воронежскую (28) и Белгородскую области (14).

Нужно автоматизировать российское ПВО

Система ПВО еще никогда не сталкивалась с такими вызовами, которые происходят сейчас. Об этом рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Никогда мы не сталкивались с таким массовым и быстрым ростом малоскоростной беспилотной авиации. А беспилотные летательные аппараты могут лететь на маленькой высоте, и тогда они очень поздно обнаруживаются. Естественно, это дает очень мало времени для принятия решения. Российские средства уничтожения летательных аппаратов были заточены совершенно на другие цели — на крылатые ракеты, планирующие бомбы, скоростную, стратегическую и фронтовую авиацию, — подчеркнул эксперт.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» во время боевого дежурства в Белгородской области Источник изображения: Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

— А малоскоростные летательные аппараты со скоростью 100 км/ч очень легко спутать, в частности с птицами, — объяснил Айтеч Бижев. — Но важно отметить, что наши системы ПВО всегда отражают основные удары, и ущерб наносится минимальный и некритичный российским объектам. Особенно если сравнить его с тем ущербом, который мы наносим противнику. Поэтому наши подразделения ПВО свою роль выполняют, но сама система требует переосмысления.

По мнению эксперта, нужно переходить на автоматическое управление, потому что человеческий мозг не успевает всё обработать и отреагировать. И нужно ввести высочайшую автоматизацию во взаимодействии с радиоэлектронной борьбой, с радиоэлектронным подавлением и средствами поражения. И использовать не осколочно-фугасные боеприпасы, как на боевых частях, а лазерное оружие. Надо менять тактику ведения боевых действий, потому что появились угрозы, о которых раньше не беспокоились.

Создать защитную зону и уничтожать пусковые установки

Противник при обстрелах нашего приграничья с помощью систем РСЗО «Вампир», использует тактику кочующей артиллерии, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— То есть они скрыто размещают ее перед тем, как выйти в точку, с которой будут наносить удар. Там происходит зарядка, после противник выдвигается, наносит удар и ротируется на максимально возможное расстояние, чтобы избежать ответного удара, — объяснил он. — Конечно же нужно проводить мониторинг с воздуха, вешать беспилотники. Задача решаемая, требующая четкого взаимодействия между БПЛА, которые обнаруживают реактивные системы залпового огня Vampire, и средствами, которые будут наносить ответный удар по ним. Работа по ним идет и сейчас, выбиваются системы РСЗО противника.

РСЗО «Вампир» подразделений ВСУ Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Но самый идеальный способ обезопасить наше пограничье — это отбросить ВСУ от границы, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

— Нужно уйти в сторону Харькова нашим подразделениям хотя бы на расстояние, чуть превышающее дальность «Вампиров» и «Хаймерсов». Как вот мы сейчас откидываем их от Донецка, в принципе, там остался район Петровский, по которому он еще сейчас стреляют, но скоро уже артиллерия туда добивать не будет. Мы никак не обойдемся без этого. Это фашисты, которые бьют целенаправленно по мирному населению. И нужно, конечно же, уничтожать средства ведения огня с боеприпасами. Говорят, достаточно большая охота за ними у наших военных была. Уничтожены и «Вампиры» чешские, и «Хаймерсы», и так далее. Но врагу подкидывают и подкидывают их. Но этих двух действий должно быть достаточно, чтобы обезопасить наше приграничье, — резюмировал он.

Юлия Леонова

Андрей Федоров