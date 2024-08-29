Названы проблемы ПВО Украины

Генерал Бижев: система ПВО Украины работает без централизованного управления

Система противовоздушной обороны (ПВО) Украины работает без общей системы и централизованного управления, поэтому она пропускает удары. Проблемы ПВО Киева назвал бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Известиями».

«Почему Украина пропускает удары наших Воздушно-космических сил (ВКС), потому что общая система ПВО нарушена, она локальная, непосредственно с центрального командного пункта не управляется. Каждый командир сбивает то, что видит», — сказал он.

По словам Бижева, ВКС наносят удары по стратегическим объектам, которые обеспечивают обороноспособность Киева.

В июле генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» Сергей Богатиков сообщил, что крылатая ракета Х-69 позволила истребителям фронтовой авиации наносить удары на оперативную глубину, не заходя в зону действия систем ПВО противника.