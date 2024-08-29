Генерал Бижев: ПВО Украины работает без системы и централизованного управления

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины работает с нарушением общей системы и без управления в центральном командном пункте, поэтому она бессильна перед российскими ударами по инфраструктуре страны. Таким мнением в беседе с «Известиями» 28 августа поделился экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Накануне американская газета The Wall Street Journal написала о том, что президент Украины Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, назвал последнюю атаку РФ на инфраструктуру «крупнейшей за весь конфликт». Журналисты отметили, что данная ситуация показала уязвимость украинской ПВО.

«Почему Украина пропускает удары наших Воздушно-космических сил, потому что общая система ПВО нарушена, она локальная, непосредственно с центрального командного пункта не управляется. Каждый командир сбивает то, что видит», — пояснил Бижев.

Он подчеркнул, что сейчас происходят закономерные процессы. Так, российские военные последовательно уничтожают критическую инфраструктуру Украины, которая работает в том числе на оборонную промышленность страны.

«Для того чтобы обесточить военно-промышленный комплекс Украины, надо вывести электростанции из строя. Удары наносятся по всем стратегическим объектам, которые повышают обороноспособность Вооруженных сил Украины. Это закономерный процесс», — резюмировал собеседник издания.

Также в среду украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в Киеве, Киевской и Одесской областях введено экстренное отключение электричества из-за «сложной ситуации в энергосистеме». Отмечается, что при таком режиме графиков отключений нет.

Ранее, 26 августа, российские военные нанесли удар в 12 областях Украины по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса страны.

До этого, 10 августа, американский политолог Джон Миршаймер в интервью адвокату Гленну Гринвальду указал, что с февраля этого года, по разным подсчетам, Украина лишилась от 50 до 90% электросетей.

Кроме того, 13 июля на Украине ужесточили график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. Экс-президент страны Петр Порошенко 13 июня заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к критической. По его словам, если Киев сейчас не примет необходимых мер, зимой может наступить настоящая катастрофа. С 20 мая на Украине действует график почасовых отключений.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. Спецоперация по защите Донбасса продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.