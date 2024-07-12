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Названа особенность ракеты Х-69

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Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia
Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia.

«Радуга»: Х-69 позволила истребителям наносить удары на оперативную глубину

Крылатая ракета Х-69 позволила истребителям фронтовой авиации наносить удары на оперативную глубину, не заходя в зону действия систем противовоздушной обороны (ПВО) противника. Особенность Х-69 назвал генеральный директор Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГосМКБ) «Радуга» Сергей Богатиков в интервью журналу «Национальная оборона».

«Ракета Х-69 придала самолетам-носителям фронтовой авиации принципиально новое качество: возможность нанесения удара на оперативную глубину за линией боевого соприкосновения с выполнением пуска ракеты вне зоны действия средств ПВО противника», — сказал он.

Малозаметная ракета класса «воздух-земля» Х-69 — это вариант ракеты Х-59МК2. Изделие впервые представили в августе 2022 года. Х-69 несет проникающую боевую часть весом 300 килограммов.

В январе военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что российские ракеты Х-59МК2 «Овод» и Х-69 могли получить удвоенную мощность. Он допустил, что вес боевой части Х-69 увеличили до 800 килограммов.

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