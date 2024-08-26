Войти
Lenta.ru

Стало известно о готовности модуля Orion для пилотируемой миссии на Луну

212
0
0
Фото: NASA / Radislav Sinyak / Globallookpress.com
Фото: NASA / Radislav Sinyak / Globallookpress.com.

Сервисный модуль корабля Orion для миссии Artemis III из ЕС отправили в США

Сервисный модуль корабля Orion для миссии Artemis III, в рамках которой планируется высадка астронавтов на поверхность Луны, из ЕС отправили в США. Об этом стало известно изданию European Spaceflight.

Готовое изделие покинуло завод компании Airbus в городе Бремене (Германия) и на судне Canopée было отправлено в Космический центр имени Джона Кеннеди в штат Флорида (США). Трансатлантическое путешествие модуля продлится 12 суток и завершится в начале сентября.

Ранее Airbus уже создавало два модуля Orion (для миссий Artemis I и Artemis II). Компания располагает контрактами на производство еще трех модулей, не считая отправленного изделия для Artemis III.

Ранее издание ArsTechnica сообщило, что сборка сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), на которой в рамках миссии Artemis II планируется совершить пилотируемый облет Луны, отложена из-за неопределенности вокруг теплозащитного покрытия космического корабля Orion.

Также в августе глава НАСА Билл Нельсон заявил, что намеченные сроки запусков лунных миссий Artemis II (сентябрь 2025 года) и Artemis III (сентябрь 2026-го) пока не переносятся.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
Orion КК
Компании
Airbus
NASA
Проекты
SLS
Евросоюз
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:17
  • 4043
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.08 09:46
  • 27
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 26.08 09:23
  • 1
«Виноват в том, что русский»: Медведев давно предрекал сегодняшние проблемы Павла Дурова на Западе
  • 26.08 09:15
  • 1
Концерн «Калашников» переходит на отечественное ПО
  • 26.08 08:52
  • 2
WP: Вашингтон размышляет над тем, как усилить группировку ВСУ, прорвавшуюся в Курскую область
  • 26.08 08:42
  • 1
США сочли преждевременным вывод Киева, что атака на Курскую область не грозит эскалацией
  • 26.08 08:34
  • 1
Совфед призвал изменить закон для СМИ в части освещения боевых действий
  • 25.08 21:40
  • 580
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.08 20:15
  • 14
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 24.08 18:49
  • 3
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 23.08 23:19
  • 5
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 23.08 21:31
  • 1
Ответ на "Парадигма СВО: перемирие или война"
  • 23.08 15:02
  • 0
Санкции против Беларуси – незаконны, а «столпы западной демократии» – нечистоплотны
  • 23.08 14:04
  • 3
Чемезов заявил, что танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне СВО
  • 23.08 13:14
  • 13
МС-21 готовится к первому полету