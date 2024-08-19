Войти
Lenta.ru

НАСА рассказало о сроках миссий Artemis II и Artemis III

289
0
0
Фото: NASA
Фото: NASA.

Глава НАСА: запуски лунных миссий Artemis II и Artemis III пока не переносятся

Ранее намеченные сроки запусков лунных миссий Artemis II (сентябрь 2025 года) и Artemis III (сентябрь 2026-го) пока не переносятся. Об этом в интервью обозревателю издания ArsTechnica Эрику Бергеру рассказал глава НАСА Билл Нельсон.

«Я уверен [в дате запуска в сентябре 2025 года], если только не возникнет проблема с тепловым экраном. Очевидно, это был бы большой успех. Но на данный момент у меня нет никаких указаний на то, что окончательной рекомендацией будет использовать другой тепловой экран», — сказал руководитель о миссии Artemis II, предполагающей пилотируемый облет Луны.

Говоря о высадке астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis III, глава НАСА заметил, что все зависит от компании SpaceX. «Если SpaceX добьется успеха с посадочным модулем, а на данный момент, как я только что сказал, у нас есть все основания полагать, что все идет по плану, то я не вижу никаких изменений в миссии Artemis III», — заявил Нельсон.

В июле издание заметило, что основную ступень сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) доставили на стартовую площадку в Космический центр Кеннеди во Флориде для первого с 1972 года пилотируемого пуска к Луне в рамках миссии Artemis II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
SLS
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:43
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 16:14
  • 3871
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»