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НАСА отложило сборку лунной сверхтяжелой ракеты

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Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: сборка лунной ракеты SLS отложена из-за защитного экрана Orion

Сборка сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), на которой в рамках миссии Artemis II планируется совершить пилотируемый облет Луны, отложена из-за неопределенности вокруг теплозащитного экрана космического корабля Orion. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание ArsTechnica.

Изначально сборку ракеты на космодроме планировали начать в сентябре, однако теперь американское космическое агентство решило отложить ее до прояснения ситуации вокруг теплозащитного экрана корабля, на котором астронавты будут возвращаться на Землю. Как ранее показала беспилотная миссия Artemis I, корабль Orion при возвращении на Землю потерял часть обшивки теплозащитного экрана.

«Мы пока не приняли никаких официальных решений о дальнейших действиях, поскольку мы все еще проводим анализ», — заявила заместитель руководителя НАСА по разработке исследовательских систем Кэтрин Кернер.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что намеченные сроки запусков лунных миссий Artemis II (сентябрь 2025 года) и Artemis III (сентябрь 2026-го) пока не переносятся.

В июле издание сообщило, что основную ступень сверхтяжелой ракеты SLS доставили на стартовую площадку в Космический центр Кеннеди во Флориде для первого с 1972 года пилотируемого пуска к Луне в рамках миссии Artemis II.

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