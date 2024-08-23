Войти
Lenta.ru

В России оценили значение Су-30

248
0
0
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

ОАК: истребитель Су-30 определил вектор развития Иркутского завода

Двухместный многоцелевой истребитель Су-30 определил вектор развития Иркутского авиационного завода на десятилетия. Значение самолета для предприятия оценила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

«Эта программа определила вектор развития завода на несколько десятилетий и стала одним из самых успешных экспортных проектов в истории российского авиастроения. Только индийские Су-30МКИ были выпущены партией свыше 350 машин», — говорится в сообщении.

Су-30 построили на базе учебно-боевого истребителя Су-27УБ. Истребитель поколения 4+ способен нести различное вооружения для поражения наземных и воздушных целей.

В мае российский Су-30СМ2 впервые заметили с ракетами класса «воздух — воздух» Р-37М. Дальность ракеты составляет 300 километров.

В марте генеральный конструктор — заместитель генерального директора ОАК Сергей Коротков сообщил, что российские самолеты пройдут модернизацию с учетом полученного в ходе СВО опыта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-30МК
Компании
ИАЗ
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:21
  • 14
«Зачем вы и ваши дети нужны стране?": Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю
  • 23.08 04:34
  • 3986
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.08 03:33
  • 1
«Смогут бить в глубину России»: в западной прессе рассуждают о потенциальной передаче ВСУ ракет JASSM
  • 22.08 21:06
  • 0
Ответ на "Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии"
  • 22.08 19:24
  • 4
Генпрокурор РФ заявил, что в России нет процесса деприватизации
  • 22.08 19:21
  • 3
Авиастроители обманули Минпромторг: Малая авиация России может погибнуть из-за «Байкала»
  • 22.08 17:26
  • 13
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 22.08 15:56
  • 0
РЭБ на практике: противник будет повержен
  • 22.08 11:10
  • 0
Беларусь справляется с украинскими провокациями и продолжает подготовку к отражению возможной агрессии
  • 21.08 19:49
  • 573
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.08 15:08
  • 1
Защита генерала Попова: Подписи экс-командующего 58-й армией в документах по делу оказались поддельными
  • 21.08 13:59
  • 1
COTECMAR и Damen построят новые фрегаты для ВМС Колумбии
  • 21.08 13:32
  • 1
В зоне СВО защитили бронеавтомобили бревнами
  • 21.08 13:17
  • 2
Военный потенциал РФ в Арктике намного опережает возможности всех вместе взятых государств региона - Патрушев
  • 21.08 09:33
  • 2
В Монголии прошла церемония открытия российско-монгольских учений «Селенга-2024»