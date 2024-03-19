Войти
Lenta.ru

Российские самолеты пройдут модернизацию с учетом СВО

321
0
0
Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

ОАК: российские самолеты модернизируют с учетом опыта СВО

Российские самолеты пройдут модернизацию с учетом полученного в ходе специальной военной операции (СВО) опыта, заявил генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. Об этом сообщает ТАСС.

«Появляются дополнительные требования, но у нас жизнь постоянно состоит из дополнительных требований. Поэтому сегодня самолеты регулярно модернизируются, по итогам чего проводятся регулярные оценки», — сказал руководитель.

Ранее эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров пояснил, что проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В переработали в Ил-212 из-за недостаточной грузоподъемности первого.

В ноябре 2023 года Коротков сообщил, что российский истребитель шестого поколения будет отличаться от существующих самолетов улучшенными летными характеристиками и сниженной заметностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ОАК
Похожие новости
07.06.2007
"НУЖНЫ КАК ВОЗДУХ, КАК ХЛЕБ" РАЗМЫШЛЕНИЯ, НАВЕЯННЫЕ 75-летием ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗНАМЕНИТЫХ ШТУРМОВИКОВ
29.05.2007
В течение трех лет мощность Воронежского авиазавода предполагается увеличить в 3 раза
25.04.2007
Транспортный дивизион Объединенной авиационной корпорации будет сформирован в 2007 году - глава ОАК
24.04.2007
"В авиации вне государства работать невозможно" Президент Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Федоров о перспективах развития отрасли
28.03.2007
Военно-транспортный дебют. Airbus готов начать производство военно-транспортного самолета
19.02.2007
В ОАК начинается формирование подразделения транспортной авиации - гендиректор Авиакомплекса имени Ильюшина
22.12.2006
ВАСО сообщает об утверждении программы производства до 2015 г., предполагающей выпуск 262 самолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 07:34
О современном оборонительном и наступательном оружии
  • 19.03 04:55
  • 145
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 04:24
  • 1
Александр Михеев: система ПВО С-400 "Триумф" в разы превосходит конкурентов
  • 19.03 03:01
  • 54
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 18.03 21:08
  • 3
Минобороны показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации
  • 18.03 19:22
  • 268
Космонавтика Илона Маска
  • 18.03 19:15
  • 8
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 18.03 18:31
  • 28
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 18.03 18:05
  • 1
ВСУ несут больше потери из-за высокоточного оружия, заявили в Минобороны
  • 17.03 14:05
  • 3
Боррель: словами о "белом флаге" Папа Римский "залез в сад", куда его не звали
  • 17.03 13:37
  • 3
«Дальность полета возрастет в три раза»: французская компания представила управляемую бомбу Hammer 1000
  • 17.03 12:04
  • 453
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.03 20:46
  • 8
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 16.03 19:11
  • 3
Видео: зенитная ракета "358" сбила американский беспилотник Scan Eagle
  • 16.03 13:50
  • 24
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения