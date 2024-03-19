Российские самолеты пройдут модернизацию с учетом СВО

ОАК: российские самолеты модернизируют с учетом опыта СВО

Российские самолеты пройдут модернизацию с учетом полученного в ходе специальной военной операции (СВО) опыта, заявил генеральный конструктор — заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. Об этом сообщает ТАСС.

«Появляются дополнительные требования, но у нас жизнь постоянно состоит из дополнительных требований. Поэтому сегодня самолеты регулярно модернизируются, по итогам чего проводятся регулярные оценки», — сказал руководитель.

Ранее эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров пояснил, что проект российского легкого военно-транспортного самолета Ил-112В переработали в Ил-212 из-за недостаточной грузоподъемности первого.

В ноябре 2023 года Коротков сообщил, что российский истребитель шестого поколения будет отличаться от существующих самолетов улучшенными летными характеристиками и сниженной заметностью.