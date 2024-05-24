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Российские Су-30СМ2 получили «длинную руку»

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Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

Истребители Су-30СМ2 впервые заметили с ракетами Р-37М

Российский двухместный истребитель Су-30СМ2 впервые заметили с ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М. На фотографию самолета морской авиации Черноморского флота обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Р-37М, которую считают самой дальнобойной управляемой ракетой класса «воздух-воздух» в мире, станет «длинной рукой» Су-30СМ2. На фотографии можно заметить Р-37М под крылом и фюзеляжем самолета. Также истребитель получил ракеты средней дальности Р-77-1.

Раньше ракеты Р-37М применяли только истребители МиГ-31БМ и Су-35С. Считается, что дальность ракеты с осколочно-фугасной боевой частью составляет 300 километров.

В декабре Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны России новую партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130.

В марте 2023 года источник РИА Новости сообщил, что Р-37М показала уникальную точность и высокую вероятность поражения целей в рамках специальной военной операции.

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Страны
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Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-30
Су-35С
Як-130
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