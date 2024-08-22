Турция испытала новую крылатую ракету

В Турции испытали крылатую ракету Kara Atmaca

Новая крылатая ракета производства Турции Kara Atmaca прошла испытания на дальность полета. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Отмечается, что ракета с турецким двигателем KTJ3700 успешно поразила движущуюся цель. Изделие стартовало с наземной пусковой установки.

Kara Atmaca стала развитием противокорабельной ракеты Atmaca, которую приняли на вооружение в 2021 году. Дальность полета ракеты с боевой частью весом 220 килограммов составляет 250 километров.

Ранее в августе стало известно, что Тульское конструкторское бюро приборостроения разработало управляемую ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Боеприпас с дальностью 8 километров несет осколочно-фугасную боевую часть весом шесть килограммов.

В июле гендиректор проектно-конструкторского бюро ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков сообщил, что крылатые ракеты типа «воздух-земля» Х-69 неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины.