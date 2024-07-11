В России рассказали о неуязвимых для ВСУ ракетах

ГосМКБ «Радуга»: РЭБ ВСУ бессильна против ракет «воздух-земля»

Крылатые ракеты типа «воздух-земля», включая ракеты Х-69, неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал гендиректор российского проектно-конструкторского бюро ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.

«Радиоэлектронная борьба вообще имеет близкую к нулю эффективность», — подтвердил он. Как указал Богатиков, об этом свидетельствует высокая результативность применения ракеты Х-69 в условиях специальной военной операции (СВО).

«Считаю необходимым отметить, что ракета Х-69 является первой и пока единственной в мире крылатой ракетой большой дальности, размещаемой внутри отсеков вооружения самолетов фронтовой авиации», — отметил он.

Гендиректор проектно-конструкторского бюро добавил, что компактность Х-69 сочетается с большой дальностью полета, высокой точностью попадания (5-7 метров), мощной проникающей боевой частью и минимизированным уровнем радиолокационной заметности.

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