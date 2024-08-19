Польша подписала соглашение о приобретении 96 американских боевых вертолётов AH-64E Apache

13 августа 2024 года в польском аэропорту Латково в Иновроцлаве вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в присутствии представителей польской оборонной промышленности подписал с правительством США контрактное соглашение на закупку по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 96 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian для Войска Польского. Cтоимость соглашения составляет около 10 млрд долл.

Церемония подписания министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом с правительством США контрактного соглашения на закупку по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 96 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian для Войска Польского. На заднем плане выставлены два вертолета АH-64D Apache, временно предоставленных из наличия армии СШа для подготовки польского личного состава. Иновроцлав, 13.08.2024 (с) министерство национальной обороны Польши

Подписанию контракта предшествовало ранее заключенное офсетное соглашение с американскими компаниями Boeing, Lockheed Martin и GE Aviation, в рамках которого польской промышленности будет передан ряд технологий в области технического обслуживания, поддержки и обеспечения боевой готовности вертолетов AH-64E.

Реализация контракта на закупку 96 АН-64Е сделает Польшу вторым в мире эксплуатантом вертолетов Apache по численности парка после США. Начало поставки вертолетов АН-64Е Польше намечено на 2028 год. До того армия США по соглашению 2023 года передает Польше в аренду восемь вертолетов АН-64D для того, чтобы обеспечить подготовку польского личного состава. Это позволило начать учебный процесс еще до подписания соглашения о закупке вертолетов.

Вертолетами АН-64Е будет оснащена 1-я авиационная бригада сухопутных войск Польши, включающая 49-ю авиабазу в Пруще-Гданьском и 56-ю авиабазу в Иновроцлаве. Согласно польским ресурсам, в настоящее время на вооружении польской армейской авиации имeется около 16 старых советских боевых вертолетов Ми-24Д/В и семь легких боевых вертолетов W-3PL, причем все они несут только неуправляемое оружие. Планируемые к закупке 96 вертолетов АН-64Е позволят полностью заменить устаревший парк и сформировать суммарно шесть эскадрилий со штатной численностью по 16 машин. Это позволит не только укомплектовать обе авиабазы 1-й авиационной бригады, но и сформировать новую авиационную бригаду, планируемую к включению в состав свежесформированной 18-й механизированной дивизии, которую планируется превратить в подобие американских "тяжелых" дивизий, в состав которых входит вертолетная бригада.

Напомним, что тогдашний министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 8 сентября 2022 года заявил, что польская сторона подала официальный запрос (LoR) правительству США о приобретении Польшей по линии программы FMS 96 вертолётов AH-64E Apache Guardian, а также на передачу соответствующих технологий.

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 21 августа 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии FMS по запросу польского правительства 96 боевых вертолётов Boeing AH-64E Apache Guardian. Общая стоимость предполагаемой поставки в уведомлении оценена в 12 млрд долл., включая вооружение, оборудование, и пакеты обучения и технической поддержки.

Согласно уведомлению, в предполагаемую поставку Польше должны были войти, помимо собственно 96 вертолётов AH-64E, также 37 радиолокационных станций AN/APG-78 Longbow, 1844 управляемые ракеты AGM-114R2 Hellfire и 96 учебных ракет M36E8 Hellfire Captive Air Training Missiles (CATM), 460 новых управляемых ракет AGM-179A Joint Air-to-Ground Missiles (JAGM), 508 управляемых ракет Stinger FIM-92K Block I класса "воздух-воздух", и 7650 модулей наведения WGU-59/B для 70-мм корректируемых ракет Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS-II). Какой именно набор вооружения в конечном счете заказала Польша в рамках подписанного соглашения = не раскрывается.

Видео: