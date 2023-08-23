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Уведомление о планируемой поставке Польше 96 боевых вертолётов AH-64E Apache

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 21 августа 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Польше по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу польского правительства 96 боевых вертолётов Boeing AH-64E Apache Guardian. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 12 млрд долл., включая вооружение, оборудование, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевые вертолёты Boeing AH-64E Apache Guardian из состава 1-й воздушно-кавалерийской бригады армейской авиации 1-й кавалерийской дивизии армии США на аэродроме МИрославец в Польше, 04.04.2022 (с) Hedil Hernández / министерство обороны США

Согласно уведомлению, в предполагаемую поставку Польше должны войти, помимо собственно 96 боевых вертолётов Boeing AH-64E Apache, также 37 радиолокационных станций AN/APG-78 Longbow, 1844 управляемые ракеты AGM-114R2 Hellfire и 96 учебных ракет M36E8 Hellfire Captive Air Training Missiles (CATM), 460 новых управляемых ракет AGM-179A Joint Air-to-Ground Missiles (JAGM), 508 управляемых ракет Stinger FIM-92K Block I класса "воздух-воздух", и 7650 модулей наведения WGU-59/B для 70-мм корректируемых ракет Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS-II).

Напомним, что министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 8 сентября 2022 года заявил, что польская сторона подала официальный запрос (LoR) правительству США о приобретении Польшей по линии программы FMS 96 американских боевых вертолётов Boeing AH-64E Apache Guardian, а также на передачу соответствующих технологий.

5 мая 2023 года во время визита в США Мариуш Блащак заявил, что правительство США предоставит Польше восемь боевых вертолетов Apache, что позволит начать учебный процесс для польских экипажей на вертолеты этого типа до планируемого подписания межправительственного соглашения о закупке Польшей до 96 вертолетов AH-64E Apache Guardian. Как сказал Блащак, учебные машины должны поступить из наличия армии США. Согласно последующим сообщениям, для обучения польского личного состава армия США выделила восемь вертолетов АН-64D.

Согласно польским ресурсам, на 2022 год на вооружении польской армейской авиации имeлось 15 боевых вертолетов Ми-24Д и 13 Ми-24В, и семь легких боевых вертолетов W-3PL, причем все они несли только неуправляемое оружие. В июне-июле 2023 года Польша передала около 12 вертолетов Ми-24В/Д Украине. Остающиеся у Польши боевые вертолеты находятся в составе 1-й авиационной бригады сухопутных войск, в состав которой входят 49-я авиабаза в Пруще-Гданьском и 56-я авиабаза в Иновроцлаве. Планируемые к закупке 96 вертолетов АН-64Е позволят полностью заменить устаревший парк и сформировать суммарно шесть эскадрилий со штатной численностью по 16 машин. Это позволит не только укомплектовать обе авиабазы 1-й авиационной бригады, но и сформировать новую авиационную бригаду, планируемую к включению в состав свежесформированной 18-й механизированной дивизии, которую планируется превратить в подобие американских "тяжелых" дивизий, в состав которых входит вертолетная бригада.

Переход к вопросу о закупке Польшей сразу 96 вертолетов АН-64Е стал достаточно неожиданным, поскольку c 2016 года министерство национальной обороны Польши осуществляло весьма вялотекущую программу Kruk, по которой на конкурсной основе предполагалась закупка 32 новых боевых вертолетов для замены парка вертолетов Ми-24. Хотя выбор по этой программе АН-64Е, видимо, был предопределен с самого начала, поскольку другие возможные варианты выглядели заведомо аутсайдерскими (Bell AH-1Z и Leonardo AW249), однако столь резкое увеличение закупочных планов выглядит весьма впечатляющим. В случае реализации программы закупки 96 вертолетов АН-64Е Польша станет вторым по количеству после США эксплуатантом вертолетов Apache.

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