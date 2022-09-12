Польша намерена приобрести 96 боевых вертолётов AH-64E Apache

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 8 сентября 2022 года сообщил, что польская сторона подала официальный запрос правительству США о закупке Польшей 96 американских боевых вертолётов Boeing AH-64E Apache Guardian, а также на передачу соответствующих технологий. Блащак также провел соответствующие переговоры по данному вопросу с министром обороны США Ллойдом Остиным на полях очередной встречи Консультативной группы по обороне Украины в Раммштайне. Закупка должна быть произведена по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Боевой вертолет Boeing AH-64E Apache Guardian в экспозиции оборонно-промышленной выставки MSPO-2022 в Кельце (Польша), 08.09.2022 (с) Bartosz Glowacki / breakingdefense.com

После переговоров с Остином Мариуш Блащак заявил: "Мы говорили с министром обороны Остином о нашем сотрудничестве. Как в контексте присутствия войск США в Польше, так и модернизации Войска Польского. Мы обсудили вопрос о запросе предложений, поданного в Вашингтон на 96 ударных вертолетов Apache. Мы хотим получить эти вертолеты для Войска Польского. в зависимости от производственных возможностей, которые, к сожалению, ограничены. Я также попросил, чтобы на время, пока будет вестись производство вертолетов, был осуществлен лизинг вертолетов из техники армии США. Начинаем процесс переговоров. Я надеюсь, что эти переговоры в скором времени увенчаются успехом".

Блащак также сказал: "Мы подали запрос на 96 вертолетов Apache. Сначала они отправятся в 18-ю механизированную дивизию. Не все, но первые экземпляры. Потому что 18-я дивизия будет оснащена танками Abrams. Эти вертолеты отлично работают с танками Abrams. Вместе они составляют огромную силу. Силу сопротивления, потому что мы хотим отпугнуть противника. Мы хотим, чтобы Войско Польское имело такую ​​силу, чтобы враг не решился напасть на Польшу. У нас есть целый ряд идей, когда речь идет о вертолетах. В первую очередь мы заказываем вертолеты на польских заводах. Это и у PZL Świdnik, и у PZL Mielec, но когда дело доходит до ударных вертолетов, Apache лучший в мире. Что повлияло на наше решение? Что они работают с Abrams. Вместе они составят нерушимую стену".

Корпорация Boeing, в свою очередь, выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что объявленный Польшей "выбор Apache укрепляет американо-польские военные связи за счет повышения оперативной совместимости и сотрудничества между Польшей, армией США и странами НАТО. Для процесса закупки компания Boeing установила серьезные партнерские отношения с польским правительством и промышленностью. Наше партнерство, в частности, с Polska Grupa Zbrojeniowa, будет продолжать расширяться по мере того, как мы реализуем усилия по обучению и поддержке с местной промышленностью".

Согласно польским ресурсам, в настоящее время на вооружении польской армейской авиации имеется 28 боевых вертолетов Ми-24В/Д и семь легких боевых вертолетов W-3PL, причем все они сейчас несут только неуправляемое оружие. Все они находятся в составе 1-й авиационной бригады сухопутных войск, в состав которой входят 49-я авиабаза в Пруще-Гданьском и 56-я авиабаза в Иновроцлаве. Планируемые к закупке 96 вертолетов АН-64Е позволят полность заменить устаревший парк и сформировать суммарно шесть эскадрилий со штатной численностью по 16 машин. Это позволит не только укомплектовать обе авиабазы 1-й авиационной бригады, но и сформировать новую авиационную бригаду, планируемую к включению в состав свежесформированной 18-й механизированной дивизии, которую планируется превратить в подобие американских "тяжелых" дивизий, в состав которых входит вертолетная бригада.

Запрос о закупке сразу 96 вертолетов АН-64Е является достаточно неожиданным, поскольку c 2016 года министерство национальной обороны Польши осуществляло весьмя вялотекущую программу Kruk, по которой на конкурсной основе предполагалась закупка 32 новых боевых вертолетов для замены парка вертолетов Ми-24. Хотя выбор по этой программе АН-64Е, видимо, был предопределен с самого начала, поскольку другие возможные варианты выглядели заведомо аутсайдерскими (Bell AH-1Z и Leonardo AW249), однако столь резкое увеличение закупочных планов весьма впечатляет. Стоимость закупки 96 вертолетов АН-64Е с вооружением и оборудованием оценивается рядом источников в сумму 12,5 млрд долл. В случае реализации этой программы Польша станет вторым по количеству после США эксплуатантом вертолетов Apache. Впрочем, оно находится в русле новых амбициозных польских закупочных мегапроектов, включая недавние контракты на приобретению 180 южнокорейских танков К2 и 212 самоходных гаубиц К9А1, а также направленный летом запрос на закупку в США 500 боевых машин ракетного комплекса HIMARS.