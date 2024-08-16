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Американская компания захотела отправить ровер VIPER на Луну

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Фото: NASA / Wikipedia
Фото: NASA / Wikipedia.

SpaceNews: компания Intuitive Machines захотела отправить ровер VIPER на Луну

Американская компания Intuitive Machines захотела отправить ровер Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании заявили, что планируют ответить на запрос НАСА, предлагающий заинтересованной стороне взять на себя обязательства по отправке ровера на поверхность Луны. В Intuitive Machines уточнили, что желают организовать коалицию организаций, которые были бы заинтересованы в доставке VIPER на Луну.

«Наша позиция заключается в том, что научные исследования VIPER важны для ученых, изучающих Луну, и для будущего программы Artemis, а также они очень важны с точки зрения поиска летучих веществ и находящегося в реголите водяного льда», — сказал генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус.

Руководитель уточнил, что для доставки на Луну 500-килограммового ровера возглавляемая им компания планирует использовать свой находящийся в разработке модуль Nova-D грузоподъемностью 1500 килограммов. В случае получения разрешения НАСА компания рассчитывает запустить планетоход на Луну в конце 2027 года.

В июле в НАСА отменили миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

В том же месяце генеральный директор компании Astrobotic Джон Торнтон сообщил, что вместо ровера VIPER спускаемый модуль Griffin может доставить на поверхность Луны солнечные батареи, создаваемые в рамках программы LunaGrid.

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