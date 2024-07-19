НАСА отменило луноход из-за огромных расходов

НАСА объявило об отмене программы лунохода VIPER

НАСА объявило об отмене проекта лунохода VIPER, который был предназначен для поиска льда и других ресурсов на южном полюсе Луны, необходимых для будущих пилотируемых миссий в рамках программы Artemis. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Решение об отмене проекта принято из-за прогнозируемых огромных расходов, которые привели бы к отмене или срыву многих других миссий НАСА. По словам Джоэла Кернса, заместителя администратора по исследованиям в Управлении научных миссий НАСА, Конгресс был уведомлен о решении агентства.

Изначально запуск ровера планировался на 2023 год, но в 2022 году его перенесли на конец 2024 года для проведения дополнительных предполетных испытаний посадочного модуля Griffin, поставляемого компанией Astrobotic в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Затем дату запуска лунохода вновь перенесли на сентябрь 2025 года, а его стоимость возросла до 609,6 миллиона долларов. Ровер был полностью собран, но еще не прошел испытания, подтверждающие его способность выдержать запуск, полет в вакууме и экстремальные температуры.

Несмотря на отмену проекта, существует вероятность повторного использования лунохода в будущих миссиях, если НАСА удастся достичь подходящего соглашения с заинтересованными отраслевыми партнерами.

Кернс отметил, что США не отстают в космическом соперничестве с Китаем, которому недавно удалось доставить на Землю первые в истории образцы с обратной стороны Луны. Он поздравил национальное космическое агентство Китая с успешной миссией «Чанъэ-6», однако отметил, что благодаря партнерству с космической отраслью в рамках программы CLPS у США будет более надежная научная программа и более реальные возможности посадки на Луну.