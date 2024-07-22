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В Astrobotic рассказали о замене лунохода VIPER

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Фото: NASA / Wikipedia
Фото: NASA / Wikipedia.

Astrobotic: вместо ровера Griffin может доставить на Луну солнечные батареи

Вместо ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) спускаемый модуль Griffin может доставить на поверхность Луны солнечные батареи, создаваемые в рамках программы LunaGrid. Об этом ArsTechnica рассказал генеральный директор компании Astrobotic Джон Торнтон.

По его словам, в рамках LunaGrid на поверхности естественного спутника Земли предполагается развертывание вертикальных выдвижных батарей, позволяющих получать электроэнергию в освещенных Солнцем районах Луны. Добытая энергия может направляться на лунные посадочные модули и роверы, позволяя им пережить двухнедельную лунную ночь.

Торнтон добавил, что в случае успеха LunaGrid станет первой подобной миссией на поверхности Луны. «Мы бы предпочли иметь возможность летать с VIPER, но мы делаем все возможное с тем, что у нас есть», — добавил руководитель.

Издание отмечает, что в настоящее время НАСА не планирует отправку на Griffin каких-либо собственных миссий.

Ранее НАСА отменило миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

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