ВВС Таиланда получили первые два легких штурмовых самолёта AT-6TH Wolverine

16 июля 2024 года на таиландской авиабазе Чиангмай состоялась церемония официального ввода в состав военно-воздушных сил Таиланда первых двух лёгких турбовинтовых боевых (штурмовых) самолётов Beechcraft AT-6TH Wolverine производства американской корпорации Textron, из восьми заказанных по контракту 2021 года. Самолёты с таиландскими бортовыми номерами "41101" и "41102" вошли в состав 411-й эскадрильи базирующегося на Чиангмай 41-го крыла ВВС Таиланда. Таиланд таким образом стал первым серийным эксплуатантом самолетов AT-6 Wolverine, являющихся боевым вариантом известного турбовинтового учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6 Texan II.

Первые два полученных ВВС Таиланда лёгких турбовинтовых боевых самолёта Beechcraft AT-6TH Wolverine производства американской корпорации Textron. Чиангмай, 16.07.2024 (с) ВВС Таиланда

ВВС Таиланда в ноябре 2021 года заключили с компанией Textron Aviation (авиастроительным дивизионом Textron) контрат на сумму 4,314 млрд бат (143 млн долл) на приобретение восьми самолетов AT-6TH Wolverine, включая обучение личного состава и техническую поддержку. Первые два самолета по данному контракту бьыли изготовлены в США в 2023 году и доставлены в Таиланд в мае 2024 года, где прошли сборку на авиаремонтном государственном предприятии Thai Aviation Industries (TAI) в Тахли в провинции Накхонсаван. Ожидается, что шесть остальных самолетов АТ-6ТН будут доставлены в Таиланд до конца года. Ранее сообщалось, что опцион к контрату включал еще четыре самолета АТ-6ТH, но данных о переговорах относительно заказа еще четырех машин нет.

В составе 411-й эскадрильи 41-го крыла ВВС Таиланда самолеты АТ-6ТН заменят списанные еще в 2021 году использовавшиеся в качестве легких штурмовиков самолеты чешского производства L-39ZA/ART. В составе ВВС Таиланда уже имеются 12 учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6TH Texan II , полученных в 2022-2023 годах и используемых для основного этапа летной подготовки в Академии ВВС Таиланда в Сарабури.

Самолет AT-6 Wolverine (с обозначениями вариантов АТ-6В и АТ-6Е) является штурмовым вариантом состоящего на вооружении ВВС США турбовинтового учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6 Texan II (лицензионный вариант швейцарского самолета Pilatus PC-9) и был изначально разработан Textron Aviation в качестве предложения по программе ВВС США перспективного легкого боевого самолета ОА-Х. Программа ОА-Х (сначала как Light Attack/Armed Reconnaissance - LAAR), начатая еще в 2009 году, предполагала использование легких турбовинтовых ударных самолетов в качестве возможной "недорогой" альтернативы использованию "настоящих" боевых самолетов, включая штурмовики А-10, в конфликтах "низкой" и "средней" интенсивности, при этом первоначально рассматривались планы приобретения от 100 до 300 легких боевых самолетов.

В начале 2018 года ВВС США выбрали претендентами в финальном этапе тендера ОА-Х самолеты АТ-6В и выступавший очевидным фаворитом бразильский турбовинтовой учебно-боевой самолет Embraer A-29В (ЕМВ-314) Super Tucano, продвигавшийся американской корпорацией Sierra Nevada Corporation (SNC), организовавшей его "отверточную" сборку из машинокомплектов в США на совместном предприятии с Embraer в Джэксонвилле (штат Флорида) для поставок в счет американской военной помощи "партнерам" США. Однако ВВС США все более утрачивали интерес к программе ОА-Х, которая окончательно "сдулась" к концу 2019 года, и в 2021 году ОКР по ней были прекращены финансированием. Но в октябре 2019 года ВВС США успели принять решение все же заказать по два экземпляра самолетов АТ-6В (АТ-6Е) и А-29В для сравнительных испытаний в рамках так называемого "эксперимента" Light Attack Experiment (LAE), выдав соответствующие заказы в марте 2020 года, и в том числе Textron Aviation получила контракт в 70,2 млн долл на два самолета АТ-6Е Wolverine, которые были поставлены в 2021 году.

Из-за прекращения ОКР по программе сравнительные испытания закупленных АТ-6Е и А-29В так и не были произведены. После этого сообщалось, что оба полученных ВВС США самолета AT-6Е Wolverine планировались использовать Боевым авиационным командованием ВВС США в качестве опытных на авиабазе Неллис для отработки экспортной системы передового авианаведения и передачи данных AERONet (Airborne Extensible Relay Over-Horizon Network), предназначенной для поставок союзникам и "партнерам" США. Однако фактически данные об эксплуатации АТ-6Е в ВВС США отсутствуют.

Самолет АТ-6 Wolverine оснащен более мощным (по сравнению с базовым самолетом Т-6 Texan II) турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6-68D взлетной мощностью 1600 л.с. и шестью подкрыльевыми узлами подвески для вооружения. Под фюзеляжем размещается оптико-электронная станция WESCAM MX-15D, дополненная лазерным дальномером-целеуказателем. Самолет оснащен аппаратурой военной спутниковой связи, станцией спутниковой связи Iridium, совершенной защищенной инерциально-спутниковой навигационной системой, а также системой передачи видео передовым авианаводчикам ROVER и аппаратурой AERONet. Сообщается, что в исполнении для ВВС Таиланда самолет будет способен нести управляемые авиационные бомбы GBU-12 Paveway II, управляемые ракеты Hellfire и 70-мм корректируемые ракеты APKWS, а также различное неуправляемое вооружение.

В феврале 2020 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о возможной продаже по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех самолетов AT-6C Wolverine Тунису, однако реализована эта поставка так и не была. Так что Таиланд стал первым обладателем самолетов Wolverine в строю.

Первые два полученных ВВС Таиланда лёгких турбовинтовых боевых самолёта Beechcraft AT-6TH Wolverine производства американской корпорации Textron. Чиангмай, 16.07.2024 (с) ВВС Таиланда

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