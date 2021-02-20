ВВС США получили первый легкий боевой самолет Beechcraft AT-6Е Wolverine

Как сообщила американская корпорация Тextron, 17 февраля 2021 года она передала военно-воздушным силам США первый турбовинтовой легкий боевой самолет Beechcraft AT-6Е Wolverine. Самолет был передан Центру управления жизненным циклом ВВС США (Air Force Life Cycle Management Center - AFLCMC) на авиабазе Райт-Паттерсон (штат Огайо) и является первым из двух самолетов, законтрактованных ВВС США в марте 2020 года.

Первый полученный ВВС США легкий боевой самолет Beechcraft AT-6Е Wolverine. Райт-Паттерсон, 17.02.2021 (с) Brett Schauf / AFLCMC / ВВС США

Самолет AT-6Е Wolverine (первоначально использовалось обозначение АТ-6В) является штурмовым вариантом состоящего на вооружении ВВС США турбовинтового учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6 Texan II (лицензионный вариант швейцарского самолета Pilatus PC-9) и был разработан компанией Beechcraft (входящей в состав корпорации Textron) в качестве предложения по программе ВВС США перспективного легкого боевого самолета ОА-Х. Программа ОА-Х (сначала как Light Attack/Armed Reconnaissance - LAAR), начатая еще в 2009 году, предполагала использование легких турбовинтовых ударных самолетов в качестве возможной "недорогой" альтернативы использованию "настоящих" боевых самолетов, включая штурмовики А-10, в конфликтах "низкой" и "средней" интенсивности, при этом первоначально рассматривались планы приобретения от 100 до 300 легких боевых самолетов.

В начале 2018 года ВВС США выбрали претендентами в финальном этапе тендера ОА-Х самолеты АТ-6В и выступавший очевидным фаворитом бразильский турбовинтовой учебно-боевой самолет Embraer A-29В (ЕМВ-314) Super Tucano, продвигавшийся американской корпорацией Sierra Nevada Corporation (SNC), организовавшей его "отверточную" сборку из машинокомплектов в США на совместном предприятии с Embraer в Джэксонвилле (штат Флорида) для поставок в счет американской военной помощи "партнерам" США. Однако ВВС США все более утрачивали интерес к программе ОА-Х, которая окончательно "сдулась" к концу 2019 года. В представленном в феврале 2020 года проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год финансирование ОА-Х не предусматривалось, что означало ее прекращение. Однако в октябре 2019 года ВВС США успели принять решение все же заказать по два экземпляра самолетов АТ-6В (АТ-6Е) и А-29В для сравнительных испытаний в рамках так называемого "эксперимента" Light Attack Experiment (LAE), выдав соответствующие заказы в марте 2020 года.

Корпорация Sierra Nevada получила контракт стоимостью 129 млн долл на поставку ВВС США двух самолетов A-29В Super Tucano, а компания Beechcraft - контракт в 70,2 млн долл на поставку двух самолетов AT-6В (АТ-6Е) Wolverine. Все самолеты должны быть поставлены к концу 2020 года (что однако, так и не было реализовано), в сумму контрактов входит продолжение ОКР и обеспечение испытаний по теме.

Однако сообщается, что у заказанных самолетов практически нет перспектив на дальнейшие отработки и полноценные испытания по LAE, и фактически все четыре самолета будут использованы в других целях. Сообщается, что оба Super Tucano будут использовать на авиабазе Харлбурт-Филд во Флориде в составе Командования сил специальных операций ВВС США для подготовки летчиков-инструкторов для обучения иностранного летного состава самолетов Super Tucano американской сборки, поставляемых за рубеж, а оба самолета AT-6Е Wolverine будут использоваться Боевым авиационным командованием ВВС США в качестве опытных на авиабазе Неллис для отработки экспортной системы передового авианаведения и передачи данных AERONet (Airborne Extensible Relay Over-Horizon Network), предназначенной для поставок союзникам и "партнерам" США.

Сообщается, что поставленный ВВС США самолет АТ-6Е оснащен шестью подкрыльевыми узлами подвески для вооружения, а под фюзеляжем размещается оптико-электронная станция WESCAM MX-15D, дополненная лазерным дальномером-целеуказателем. Самолет оснащен аппаратурой военной спутниковой связи, станцией спутниковой связи Iridium, совершенной защищенной инерциально-спутниковой навигационной системой, а также системой передачи видео передовым авианаводчикам ROVER и аппаратурой AERONet.

Самолет АТ-6 Wolverine в качестве боевой версии самолета Т-6 Texan II начал также активно продвигаться за рубеж. В феврале 2020 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех самолетов Beechcraft AT-6C Wolverine Тунису. В августе 2020 года было также сообщено, что правительство Таиланда одобрило закупку в США для ВВС Таиланда восьми (с опционом на еще четыре) самолетов АТ-6 Wolverine в модификации под обозначением АТ-6ТН (A-6TH) стоимостью 144 млн долл, с поставкой в 2023-2024 годах. Однако в обоих случах сведения о заключении контрактов пока отсутствуют.

Первый полученный ВВС США легкий боевой самолет Beechcraft AT-6Е Wolverine. Райт-Паттерсон, 17.02.2021 (с) Brett Schauf / AFLCMC / ВВС США