Планируемая поставка Тунису четырех легких штурмовиков AT-6C Wolverine

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 26 февраля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Тунису по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех турбовинтовых легких штурмовых самолетов Beechcraft AT-6C Wolverine. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 325,8 млн долл, включая вооружение, пакеты обучения и технической поддержки.

Два опытных образца турбовинтового легкого штурмового самолета Beechcraft AT-6C Wolverine, построенных для тендера ВВС США по программе ОА-Х (с) Textron

Согласно уведомлению, в поставку должны войти также 3290 корректируемых ракет Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) калибра 70 мм, 312 комплектов модулей MXU-1006/B для управляемых авиационных бомб GBU-58 Enhanced Paveway II; 66 комплектов модулей MXU-650C/B для управляемых авиационных бомб GBU-12; 60 комплектов модулей наведения MAU-209 для управляемых авиационных бомб GBU-10,12,16; а также 468 неуправляемых авиационных бомб Mk 81 калибра 250 фунтов; 18 практических авиационных бомб BDU-50 (Mk 82) калибра 500 фунтов; шесть 12,7-мм пулеметов, и другое оборудование.

AT-6 Wolverine является специализированным ударным вариантом известного турбовинтового учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6 Texan II (лицензионный вариант швейцарского самолета Pilatus PC-9), и был разработан компанией Beechcraft (входит в состав корпорации Textron) на конкурс ВВС США по программе ОА-Х на легкий штурмовой самолет в варианте АТ-6В. В начале 2018 года АТ-6В был выбран ВВС США наряду с самолетом Embraer/Sierra Nevada A-29В Super Tucano одним из двух претендентов в финальном этапе тендера ОА-Х, однако в итоге ВВС утратили интерес к этой программе и в представленном недавно проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год полностью от нее отказались. В октябре 2019 года ВВС США успели заказать по два экземпляра самолетов АТ-6В и А-29В для сравнительных испытаний, однако теперь ввиду отказа от программы ОА-Х эти четыре самолета, которые еще должны быть поставлены в 2020 году, будут использоваться для опытовых и учебных целей.

В этих условиях Тунис, если уведомление DSCA будет претворено в соглашение, станет стартовым заказчиком самолета AT-6 Wolverine (АТ-6С, видимо, является экспортным вариантом АТ-6В).

Напомним, что ранее в октябре 2019 года DSCA направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Тунису по линии FMS 12 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6C Texan II предполагаемой общей стоимостью 234 млн долл.