Войти
bmpd.livejournal.com

Планируемая поставка Тунису четырех легких штурмовиков AT-6C Wolverine

607
0
0

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 26 февраля 2020 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Тунису по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) четырех турбовинтовых легких штурмовых самолетов Beechcraft AT-6C Wolverine. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 325,8 млн долл, включая вооружение, пакеты обучения и технической поддержки.

Два опытных образца турбовинтового легкого штурмового самолета Beechcraft AT-6C Wolverine, построенных для тендера ВВС США по программе ОА-Х (с) Textron

Согласно уведомлению, в поставку должны войти также 3290 корректируемых ракет Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) калибра 70 мм, 312 комплектов модулей MXU-1006/B для управляемых авиационных бомб GBU-58 Enhanced Paveway II; 66 комплектов модулей MXU-650C/B для управляемых авиационных бомб GBU-12; 60 комплектов модулей наведения MAU-209 для управляемых авиационных бомб GBU-10,12,16; а также 468 неуправляемых авиационных бомб Mk 81 калибра 250 фунтов; 18 практических авиационных бомб BDU-50 (Mk 82) калибра 500 фунтов; шесть 12,7-мм пулеметов, и другое оборудование.

AT-6 Wolverine является специализированным ударным вариантом известного турбовинтового учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6 Texan II (лицензионный вариант швейцарского самолета Pilatus PC-9), и был разработан компанией Beechcraft (входит в состав корпорации Textron) на конкурс ВВС США по программе ОА-Х на легкий штурмовой самолет в варианте АТ-6В. В начале 2018 года АТ-6В был выбран ВВС США наряду с самолетом Embraer/Sierra Nevada A-29В Super Tucano одним из двух претендентов в финальном этапе тендера ОА-Х, однако в итоге ВВС утратили интерес к этой программе и в представленном недавно проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год полностью от нее отказались. В октябре 2019 года ВВС США успели заказать по два экземпляра самолетов АТ-6В и А-29В для сравнительных испытаний, однако теперь ввиду отказа от программы ОА-Х эти четыре самолета, которые еще должны быть поставлены в 2020 году, будут использоваться для опытовых и учебных целей.

В этих условиях Тунис, если уведомление DSCA будет претворено в соглашение, станет стартовым заказчиком самолета AT-6 Wolverine (АТ-6С, видимо, является экспортным вариантом АТ-6В).

Напомним, что ранее в октябре 2019 года DSCA направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Тунису по линии FMS 12 турбовинтовых учебно-тренировочных самолетов Beechcraft T-6C Texan II предполагаемой общей стоимостью 234 млн долл.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Тунис
Швейцария
Продукция
APKWS
EMB-314
GBU-12
GBU-58
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Embraer
Pilatus Aircraft
Textron
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
02.12.2019
Испания закупает турбовинтовые самолёты PC-21 для подготовки пилотов
02.12.2019
Испания закупает учебно-тренировочные самолеты Pilatus PC-21
22.03.2018
Военные новости: реактивные штурмовики — против России, турбовинтовые — против нерегулярных формирований
05.02.2018
"Тукан" против "Росомахи"
30.11.2016
К выбору самолета для основной подготовки летчиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.03 20:15
  • 8006
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.03 20:07
  • 38
Печальный юбилей отказа от "Убийцы Абрамсов" – лучшего в мире танка Т-95
  • 02.03 19:28
  • 6
Sina (Китай): почему Су-34 все еще в фаворитах у России, если он всего лишь бомбардировщик?
  • 02.03 19:21
  • 15
Американский вертолет Invictus «разделался» с «Арматой»: новая мультипликация из США
  • 02.03 19:18
  • 179
Дополнительные функции
  • 02.03 19:16
  • 105
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 02.03 19:02
  • 59
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 02.03 19:00
  • 6
В США описали применение ИИ против России
  • 02.03 18:57
  • 2
Китай испытывает свое лазерное оружие на самолетах США
  • 02.03 18:56
  • 3
Медведев посетил производственный комплекс компании "Кронштадт"
  • 02.03 18:44
  • 24
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 02.03 18:43
  • 7
Боевики остановлены: Саракиб остался у Асада
  • 02.03 18:40
  • 1
ВКС РФ помогают Асаду, ударов по турецким военным не наносят - Чавушоглу
  • 02.03 18:31
  • 2
Рогозин подтвердил создание конструкторского бюро в ЦНИИмаш для разработки новой ракеты
  • 02.03 18:20
  • 1
Новые американские ракеты испытали на российских танках