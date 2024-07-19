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Европа обозначила сроки отправки на Луну модуля Argonaut

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Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters.

ЕКА: лунный модуль Argonaut отправится на Луну в 2031 году

Модуль Argonaut, способный доставлять на поверхность Луны до 1800 килограммов полезного груза, отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году. Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщает European Spaceflight.

В документе, опубликованном организацией, рассказывается о фазе A/B1 работы по созданию лунного модуля. К Луне аппарат планируется запустить на ракете Ariane 64 — носителе Ariane 6 с четырьмя твердотопливными боковыми ускорители P120C.

Ранее издание сообщило, что прыжковые испытания прототипа европейской многоразовой ступени Themis компании ArianeGroup отложили с 2024-го на 2025-й год.

В мае 2023-го European Spaceflight рассказало, что ЕКА заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company соглашения, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет и космических кораблей.

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Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Луна
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