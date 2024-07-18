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В Европе отложили испытания многоразовой ступени Themis

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Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters.

European Spaceflight: испытания европейской многоразовой ступени Themis отложили

Прыжковые испытания прототипа европейской многоразовой ступени Themis компании ArianeGroup отложили с 2024-го на 2025-й год. Об этом пишет European Spaceflight.

Издание обратило внимание на презентацию Шведской космической корпорации, сделанную в мае в офисе Международной организации гражданской авиации в Париже. Шведская компания отвечает за космодром Эсрейндж в Швеции, на котором должны были начаться испытания Themis.

European Spaceflight напоминает, что первые испытания Themis изначально планировалось провести в 2022-м году, однако они неоднократно переносились.

В мае 2023-го European Spaceflight сообщило, что Европейское космическое агентство заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
ESA (ЕКА)
ИКАО
Проекты
Ariane РН
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