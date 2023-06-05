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Европа занялась разработкой многоразовых ракет и космических кораблей

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей. Об этом сообщает European Spaceflight.

Издание пишет, что предложения ArianeGroup основаны на имеющихся заделах по ракетному двигателю Prometheus и перспективному многоразовому носителю Themis. Кроме того, дочерняя компания ArianeGroup — MaiaSpace — уже работает над будущей заменой перспективной ракеты Ariane 6.

Avio разрабатывает двигатель M10, испытания которого уже проводятся, и силовой агрегат M60, предназначенный для первой ступени демонстратора многоразовой ракеты.

SENER известна работами над навигационной системой ракеты Vega C и системой прекращения полета перспективного носителя Eris. Кроме того, компания разрабатывает систему управления возвращаемого модуля перспективного космического корабля Space Rider.

The Exploration Company создает многоразовый модульный космический корабль Nyx, способный выполнять полет в автономном режиме. Элементы этого корабля предлагается использовать в пилотируемой программе.

В мае глава ЕКА Йозеф Ашбахер в интервью газете El Pais заявил, что решение о прекращении сотрудничества Европы с Россией в области космонавтики было непростым.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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