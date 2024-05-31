Европа выбрала компании для создания космического грузовика

ЕКА выбрало компании Exploration и Thales для создания космического грузовика

Европейское космическое агентство (ЕКА) выбрало компании The Exploration и Thales Alenia Space для создания космического грузовика. Об этом сообщает ArsTechnica.

В тендере две компании опередили четырех конкурентов. Всего The Exploration и Thales Alenia Space получат 25 миллионов евро. На эти средства до июня 2026 года компании должны представить концепции космических грузовиков.

В The Exploration уверяют, что разрабатываемый компанией корабль Nyx ​​может полететь к Международной космической станции (МКС) ​​уже в 2027 году. Малогабаритный прототип возвращаемой капсулы корабля компания планирует запустить в июле в рамках первого пуска перспективной ракеты Ariane 6. Демонстрационная миссия аппарата, разрабатываемого Thales Alenia Space, запланирована на конец 2028 года.

В ноябре прошлого года глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что организация планирует объявить конкурс на создание грузового космического корабля. Проводить конкурс планировалось среди европейских компаний. Первый полет возвращаемого космического грузовика должен состояться в 2028 году.