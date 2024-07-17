Ударный боеприпас большой дальности для Украины.

Как сообщили официальные лица в ВВС США, Украина, вероятно, станет получателем нового относительно недорогого высокоточного боеприпаса воздушного базирования. Его разработку под названием «Ударный боеприпас повышенной дальности» (Extended Range Attack Munition, ERAM) планируется начать в ближайшей перспективе.

Считается, что перспективное изделие, дальность действия которой может достигать 250 миль (более 400 км), предоставит украинским ВВС новые возможности по нанесению ударов по целям, находящимся вне досягаемости многих видов оружия, имеющихся в настоящее время в арсенале ВСУ, включая поставляемые Западом высокоточные бомбы. Это также дает идеальную возможность провести более непосредственную оценку в реальных условиях развивающихся концепций для быстрой разработки и расширения производства относительно сложных систем вооружения. Поиск способов быстрого наращивания потенциала нанесения ответных ударов и значительного увеличения соответствующих запасов представляет особый интерес для ВС США, особенно в свете планирования потенциального будущего конфликта высокого уровня с Китаем.

Управление вооружений Центра управления жизненным циклом ЛА и оборудования ВВС США (AFLCMC/EB) 10 июля 2024 года опубликовало очередной запрос предложений (RFP) относительно ERAM. Согласно заявлению ВВС, он призван обеспечить начальные этапы создания нового ударного боеприпаса воздушного базирования с маркировкой ERAM, который «имеет решающее значение для ускорения способности Украины эффективно и действенно удовлетворять потребности военных истребителей и обеспечит доступное массовое оружие, которое будет производиться в больших масштабах». «Правительство стремится создать прототип и адаптировать коммерческое автономное модульное средство доставки открытой архитектуры, которое может обеспечивать доступное воздействие на большие расстояния. Полученный прототип предоставит платформу, пригодную для массового производства».

Свое первое уведомление о государственном контракте в отношении ERAM ВВС США выпустили в январе 2024 года. Однако в то время о какой-либо связи с Украиной не упоминали. В новом задании говорится уже о предоставлении полных данных от каждой из 16 компаний, ответивших на предыдущий запрос предложений (причем, ни одна из этих компаний не названа).

Запрос предложений относится к набору требований к ERAM, которые, между тем, не обнародованы. Источники, со ссылкой на январское обращение, указывают на следующие ключевые параметры:

требуется ударный боеприпас калибра 500 фунтов (226 кг) с дальностью действия не менее 250 миль и максимальной скоростью не менее 0,6 Маха. Масса боевой части не указывалась, но она должна быть фугасного / осколочного типа с хотя бы некоторой степенью проникающей способности и неуказанными переменными настройками взрывателя;

внутренняя навигационная система ERAM должна «работать в условиях ухудшения качества GPS»;

круговое вероятное отклонение не более 10 м, по крайней мере, в 50% случаев, «как в условиях отсутствия электромагнитных помех, так и в условиях высокого уровня электромагнитных помех (включая ухудшение качества GPS)».

Дополнительно заказчик также потребовал конструкции, которая позволяла бы производителю изготовить 1000 ед. в течение двух лет, или в среднем почти 42 ед. в месяц.

Специалисты отмечают, что ранее у ВС США был свой интерес к высокоточным боеприпасам, пригодным для применения в условиях интенсивного противодействия средств РЭБ, но эти конкретные требования теперь имеют еще больший смысл, учитывая, что ERAM предназначен для Украины. Сообщается, что ВС России используют системы РЭБ, которые эффективно борются с комплексами GPS наведения, установленными на различных боеприпасах воздушного и наземного базирования, которые ВСУ получили от США и других западных партнеров. Подчеркивается, что, в целом, требования к ERAM соответствуют требованиям к производным от JDAM или PJDAM, которые предлагает Boeing, а также к версии планирующей бомбы Joint Stand-Off Weapon (JSOW) от Raytheon.

Планирующие бомбы семейства JSOW

Предполагается, что ударный боеприпас ERAM предоставит украинским пилотам дополнительную ценную возможность поражать цели глубже за линией фронта, а также уменьшит их уязвимость от вполне реальной угрозы со стороны российских средств ПВО, за которыми Украина также активно охотится. В зависимости от двигательной установки боеприпаса и профиля полета самолеты ВВС Украины смогли бы поражать силы противника на значительных расстояниях, даже выпуская оружие на меньших высотах.

Помимо конкретных характеристик боевого применения ERAM не менее важны возможности наращивания его производства. Сегодня ВВС Украины испытывают явную потребность в большем количестве боеприпасов, и устойчивые цепочки поставок имеют решающее значение для продолжения операций.

В этой связи отмечается, что в данном оружии могут быть заинтересованы не только ВВС США, но и другие службы. Интересно, что первый оригинальный запрос на ERAM был выпущен примерно в то же время, когда ВМС США провели аналогичные действия в отношении боеприпаса, получившего название Многоцелевой эффектор доступной мощности (Multi-Mission Affordable Capacity Effector, MACE). В июне же Подразделение оборонных инноваций Минобороны США (DIU) в сотрудничестве с AFLCMC/EB, также объявило, что выбрало четыре компании для создания прототипов относительно недорогого и легкого в производстве испытательного аппарата (Enterprise Test Vehicle, ETV). ВВС заявили, что они особенно заинтересованы в проекте ETV как ступеньке к будущим концепциям крылатых ракет. Очевидно, что эти усилия отражают инициативы, направленные на снижение затрат и ускорение крупномасштабного производства разнообразных систем, особенно в беспилотном исполнении.

По оценке специалистов, ВС США рассчитывают израсходовать большое количество боеприпасов уже на начальных этапах любого будущего конфликта высокого уровня, особенно против Китая на обширных просторах Тихого океана. Более дешевые и простые в производстве конструкции будут иметь решающее значение для накопления соответствующего потенциала сейчас и пополнения запасов во время длительного конфликта более экономичными способами. Продолжающиеся операции в ответ на кампанию йеменских хуситов в Красном море и вокруг него, а также вклад ВС США в защиту Израиля от ракет и БПЛА, поставляемых из Ирана, пролили новый свет на расходование боеприпасов и пополнение их запасов.

Учитывая все это, считается, что ударный боеприпас ERAM даст возможность пройти весь цикл быстрого создания прототипа и развертывания системы вооружения, которая затем будет непосредственно использоваться в реальном конфликте. Какими бы ни были результаты, извлеченные уроки станут чрезвычайно ценны для всех вовлеченных сторон. Конфликт на Украине уже используется как реальный испытательный полигон для оружия и других материальных средств.

Предоставление информации о том, что ВВС США разрабатывают ERAM для своих украинских коллег, имеет серьезные последствия, поскольку создание этого оружия может иметь более широкие последствия, особенно когда речь заходит о способах его разработки и производства, которые выходят далеко за рамки украинского конфликта.

По материалам ресурса twz.com