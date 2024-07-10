Армению попросили убрать с орбиты свои спутники. Они мешают работе аппаратов других стран

Армению попросили убрать с орбиты спутники Armsat-1 и Hayasat-1

Правительства нескольких стран направили премьер-министру Армении Николу Пашиняну письма с просьбой убрать с орбиты спутники Armsat-1 и Hayasat-1.

По мнению экспертов, международному космическому сообществу мешают данные аппараты. Утверждается, что они осложнили работу спутников других стран или нарушили часть их программ.

Кроме того, специалисты обвинили Ереван в непрофессиональном запуске Armsat-1 и Hayasat-1 и неверных расчетах.

Неудачный запуск спутников связали с отставкой чиновника

По данным газеты «Жоговурд», отставка заместителя министра высокотехнологической промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую сферу, может быть связана с некорректной эксплуатацией спутников. На этом посту чиновник трудился с июня 2022 года и был уволен в начале июля 2024-го.

Изображение: Terran Orbital / AP

Погосян, в свою очередь, отвергает все домыслы относительно связи между его отстранением и неудачным запуском спутников.

«Что касается спутника Hayasat-1, то это частная инициатива, которая связана с государством и министерством лишь в той мере, в какой оно получило от государства лицензию на космическую деятельность в соответствии с законом. А если вы имеете в виду принадлежащий Армении спутник Armsat-1, то он продолжает свою работу в штатном режиме, как и было запланировано с самого начала. (...) Информация не соответствует действительности», — завил он.

Первый армянский спутник был выведен на орбиту два года назад

В мае 2022 года ракета американской компании SpaceX вывела на орбиту первый спутник Армении Armsat-1, который ранее назывался Urdaneta. Он был запущен с мыса Канаверал в США.

По словам Пашиняна, осуществить запуск позволило сотрудничество армянского предприятия «Геокосмос» и испанской компании SATLANTIS. Он заявил, что спутник должен использоваться для мониторинга климатических изменений, контроля границ, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями.

Фото: Jin Liwang / Globallookpress.com

В декабре 2023-го ракета Falcon 9 компании SpaceX запустила Hayasat-1, разработанный армянскими специалистами.

На спутник весом около одного килограмма была нанесена надпись «Армения в космосе для науки». Каждые 90 минут он должен совершать оборот вокруг Земли. Аппарат оборудован датчиками, измеряющими интенсивность света и температуру различных модулей, а также инерциальными датчиками, измеряющими изменения ориентации.