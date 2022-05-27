Войти
Lenta.ru

Первый армянский спутник вывели на орбиту

64
0
0
Источник изображения: Фото: Joe Skipper / Reuters

Первый спутник Армении вывела на орбиту ракета американской компании SpaceX. Запуск космического аппарата обеспечило сотрудничество с испанской компанией SATLANTIS. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова передает «Sputnik Армения».

«25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с мыса Канаверал в США на корабле SpaceX на орбиту Земли выведен первый космический спутник», — сказал он на заседании правительства.

По словам Пашиняна, сотрудничество армянского предприятия «Геокосмос» и испанской компании SATLANTIS позволило осуществить запуск. Спутник будут использовать для мониторинга климатических изменений, контроля границ, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями.

Премьер-министр отметил, что до конца 2023 года в Армении будет создан центр управления спутниками и станция приема, вокруг которых сформируют команду специалистов.

В апреле ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с партией космических аппаратов Starlink. Ракета вывела на орбиту 53 спутника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
27.05.2022
Армения запустила свой первый спутник — на ракете SpaceX
12.11.2021
Многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике
28.12.2018
Русские потрошители
20.03.2017
Разбор полетов
15.03.2017
Запуск ракеты SpaceX в США отложен из-за сильного ветра
02.02.2015
SpaceX представила анимацию полета тяжелой ракеты Falcon Heavy
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 01:26
  • 26819
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.05 00:45
  • 43
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 26.05 22:54
  • 61
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 26.05 22:13
  • 10
Военный эксперт заявил, что комплексы «Задира» изменят ход событий на Украине
  • 26.05 22:08
  • 2
Источник: силы Средиземноморской эскадры РФ следят за учениями НАТО "Щит Нептуна - 2022"
  • 26.05 21:57
  • 2
«В военкоматах нет отбоя от желающих". В России разрешат служить по контракту до 65 лет
  • 26.05 18:03
  • 1
В России модернизируют систему предупреждения о ракетном нападении
  • 26.05 17:33
  • 1
Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря
  • 26.05 17:28
  • 1
Украина получила партию ударных вертолётов советского производства Ми-24 из наличия ВС Чехии
  • 26.05 17:17
  • 1
Российские войска уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье
  • 26.05 16:55
  • 1
В России к 2023 году появится технология создания твердосплавного инструмента для ОПК
  • 26.05 13:18
  • 18
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 26.05 06:10
  • 4
Акватория порта Мариуполя разминирована - Минобороны РФ
  • 26.05 06:07
  • 3
В США сравнили американский Х-29 с российским Су-47
  • 25.05 15:33
  • 0
Подведены итоги деятельности структур жилищно-коммунального хозяйства Минобороны России в отопительном периоде 2021-2022 годов