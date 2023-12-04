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ТАСС

В космос запустили первый спутник, разработанный армянскими специалистами

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

На Hayasat-1 нанесли надпись "Армения в космосе для науки"

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Ракета Falcon 9 компании SpaceX, стартовав с аэродрома Ванденберг в США, успешно вывела на орбиту первый армянский спутник Hayasat-1. Трансляцию запуска в прямом эфире на своем канале в YouTube показала лаборатория космических исследований Bazoomq, которая разработала спутник.

На Hayasat-1 нанесена надпись "Армения в космосе для науки". Спутник весом около 1 кг будет совершать оборот вокруг Земли каждые 90 минут. Аппарат оборудован датчиками, измеряющими интенсивность света, температуру наиболее важных частей различных модулей, а также инерциальными датчиками, измеряющими изменения ориентации. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
США
Компании
SpaceX
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