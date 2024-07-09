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«Вгрызаются» в землю. Российская армия испытала уникальные бетонобойные бомбы в зоне спецоперации

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Фото: Минобороны РФ / РИА Новости
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости.

Вооруженные силы (ВС) России испытали в зоне специальной военной операции (СВО) бетонобойные бомбы, сброшенных с истребителя Су-30СМ2.

Уточняется, что истребитель внешне неотличим от своего предшественника, Су-30СМ — все отличия находятся внутри. Как рассказал главный конструктор программы Су-30 Олег Панков, на самолет установили новое вооружение и радар, которые позволят летчикам легко противостоять системам противовоздушной обороны (ПВО) Patriot производства США.

На нем применено интегрированное оружие большой дальности — практически все, что сейчас имеет Российская Федерация, на нем применяется

Олег Панков

главный конструктор программы Су-30

Ракеты «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать

Особенность бетонобойных бомб заключается в том, что они не взрываются сразу после падения, а «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать спустя несколько секунд. Другое отличие — значительно измененные характеристики радара.

Нужно дальнее обнаружение, сопровождение. Мы практически в два раза увеличили дальность обнаружения по сравнению с Су-30СМ. Как по наземным целям, так и по воздушным

Олег Панков

главный конструктор программы Су-30

Обновленный самолет показал первые успехи

Как рассказал главный конструктор, обновленный самолет с бетонобойными бомбами уже продемонстрировал первые успехи в зоне СВО.

По его словам, одно из воинских подразделений Российской армии смогло уже через три дня после получения истребителя поразить при помощи его радиолокационного вооружения американскую Patriot.

Ранее Су-30СМ2 получили «длинную руку»

В мае истребитель Су-30СМ2 впервые заметили с ракетами класса «воздух — воздух» большой дальности Р-37М, которую считают самой дальнобойной управляемой ракетой класса «воздух — воздух» в мире.

Считается, что дальность ракеты Р-37М с осколочно-фугасной боевой частью составляет 300 километров. Раньше их применяли только истребители МиГ-31БМ и Су-35С. В марте 2023 года сообщалось, что Р-37М показала уникальную точность и высокую вероятность поражения целей в рамках СВО. Кроме того, истребитель Су-30СМ2 получил ракеты средней дальности Р-77-1.

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Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-30
Су-35С
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