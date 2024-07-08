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Опубликованы редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО

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Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press.

Появилось видео испытаний в зоне СВО бетонобойных бомб, сброшенных с Су-30СМ2

Появилось видео испытаний ВС России в зоне спецоперации (СВО) бетонобойных бомб, сброшенных с истребителя Су-30СМ2. Редкие кадры опубликовал телеканал «Звезда».



Уточняется, что на истребитель установили новое вооружение и радар, благодаря которым летчики смогут легко противостоять системам противовоздушной обороны (ПВО) Патриот, заявил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков. «На нем применено интегрированное оружие большой дальности — практически все, что сейчас имеет Российская Федерация, на нем применяется», — объяснил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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