Путин: РФ серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности остановить войну на Украине

Российский лидер уверен в искренности слов экс-президента США о желании урегулировать конфликт на Украине

АСТАНА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва серьезно воспринимает заявления экс-президента США Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине.

"То, что господин Трамп как кандидат в президенты [США] заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно", - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Путин подчеркнул: "Я не знаком, разумеется, с его возможными предложениями по поводу того, как он собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос".

Российский лидер уверен в искренности слов экс-президента США о желании урегулировать конфликт на Украине, поддерживает такое стремление. "Я не сомневаюсь, что он (Трамп - прим. ТАСС) говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - заявил он.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. На предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп пообещал, что сможет в случае повторного избрания завершить конфликт на Украине еще до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года.