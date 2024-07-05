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ТАСС

ФРГ передала Молдавии внедорожники и лодки для борьбы с украинскими уклонистами

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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Дмитрий Осматеско

Глава МВД Молдавии Адриан Ефрос считает, что внедорожники и лодки общей стоимостью более €1 млн значительно повысят мобильность сотрудников пограничной полиции

КИШИНЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии получила 38 внедорожников и пять моторных лодок из Германии, которые будут использованы для борьбы с нелегальной миграцией.

"Внедорожники и лодки общей стоимостью более €1 млн значительно повысят мобильность сотрудников пограничной полиции, облегчат патрулирование границ, обеспечив эффективный ответ на любые вызовы", - сказал на церемонии передачи глава МВД Молдавии Адриан Ефрос, в подчинении которого находятся пограничники.

Ранее он заявил, что пограничная полиция поможет властям Украины бороться с бегством ее граждан от мобилизации, для чего будет организовано совместное патрулирование границ.

С начала специальной военной операции России на Украине молдавская пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании групп мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через границу с помощью граждан Молдавии. Стоимость такой услуги достигала $10 тыс. На территории республики уклонисты имеют право попросить убежище, так как Кишинев пообещал, что не будет выдавать Украине беженцев. По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года в республику въехали около 1 млн украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в Молдавии остались около 100 тыс. человек.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля подписал принятый ранее парламентом скандальный закон об ужесточении мобилизации, который позволит мобилизовать еще сотни тысяч украинцев. 

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Страны
Германия
Молдавия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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