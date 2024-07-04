Полковник описал особенности способной изменить ход СВО российской бомбы

Полковник Матвийчук: бомба ФАБ-3000 уничтожает все в радиусе до километра

Российская авиабомба ФАБ-3000 способна уничтожить любые объекты в радиусе до километра, утверждает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он описал особенности этого боеприпаса, который, по мнению американских аналитиков, способен изменить ход специальной военной операции (СВО).

«ФАБ-3000 — это очень мощное оружие. Оно было разработано еще в 60-е годы именно с целью разрушения временных фортификационных сооружений. Мы можем представить себе, как три тысячи тротила падает с небес, и в радиусе приблизительно от 500 метров до километра происходит поражение живой силы и подземных коммуникаций, наземных коммуникаций. Это достаточно мощное оружие», — сказал он.

Наши [специалисты] придумали и устанавливают на нее универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК). Теперь ФАБ-3000 имеет возможность свободно планировать. Эта бомба из свободно падающей превратилась в бомбу высокоточного поражения Анатолий Матвийчук полковник в отставке

По мнению журналистов Business Insider, российская авиабомба ФАБ-3000 М54 способна изменить ход украинского военного конфликта. Российские самолеты сбрасывают эти снаряды вне зоны действия украинской системы противовоздушной обороны. После этого снаряды летят к цели по заложенным координатам, что делает их еще опаснее, говорится в материале.

ФАБ-3000 впервые применили в зоне СВО в июне, сообщил источник ТАСС. Российские военные ударили по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Харьковской области.