Названа способная изменить ход СВО бомба

BI: бомба ФАБ-3000 с УМПК может изменить ход СВО

Российская авиабомба ФАБ-3000 М54 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую начали использовать в зоне проведения специальной военной операции (СВО), может существенно повлиять на ход конфликта. Особенности бомбы назвало американское издание Business Insider.

«Воздушно-космические силы России начали использовать на Украине новый боеприпас, который способен изменить ситуацию на земле», — пишет автор.

В публикации подчеркнули, что самолеты сбрасывают бомбы с УМПК вне зоны действия украинских систем противовоздушной обороны. После этого они летят к цели по заложенным координатам. Отмечается, что это делает ФАБ-3000 еще опаснее.

ФАБ-3000 содержит 1,3 тонны тротила, который обеспечивает радиус летального поражения ударной волной до 39 метров. Носителем ФАБ-3000 с УМПК стал истребитель-бомбардировщик Су-34, который способен нести одну трехтонную бомбу.

В июне источник ТАСС сообщил, что в зоне СВО впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. Бомбу сбросили на цель в Харьковской области.