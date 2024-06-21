ТАСС: ВКС России в зоне СВО впервые применили ФАБ-3000 с УМПК

В зоне специальной военной операции (СВО) впервые применили фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

Удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен Воздушно-космическими силами (ВКС) России в населенном пункте Липцы Харьковской области. «ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК», — сказал собеседник.

В мае украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ВКС России нанесли удар бомбами ФАБ-1500 по складу боеприпасов ВСУ в Моначиновке Харьковской области.

В том же месяце гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) нарастят производство востребованных в ходе СВО авиабомб с УМПК.