Сигналы Зеленского. С чем связана смена позиции Киева по условиям окончания конфликта (Страна.ua, Украина)

Страна.ua: Киев прощупывает общество на предмет отказа от "формулы Зеленского"

После саммита в Швейцарии Зеленский вдруг понял, что радикальные требования, которые он выдвигает для начала переговоров, ничего ему не дадут, пишет "Страна.ua". Он решил отказаться от принципа "границ 1991 года" и начал прощупывать общественное мнение на предмет отношения к новой "формуле мира".

Украинское руководство, похоже, всерьез прощупывает общественное мнение в стране на предмет окончания конфликта на условиях, отличных от прежней "формулы мира".

Об этом говорят ряд заявлений, сделанных в последнее время, в том числе президентом Владимиром Зеленским.

Важный нюанс: среди условий мира отсутствует возвращение Украины к границам 1991 года. И это серьезный отход от позиции украинской власти, которую она занимала в течение последних двух лет (после провала попытки заключить мирное соглашение в Стамбуле). Вместо этого делается акцент на сохранении Украины как независимого государства и выхода к морю.

Сам Зеленский прямо об отказе от принципа "границ 1991 года" не говорит, но акцент на нем больше не делает.

Но в инфорпространстве начала активно обсуждаться тема мира на условиях остановки конфликта по линии фронта. Причем, как полагают наблюдатели, не без подачи Офиса президента Украины.

При этом с таким вариантом призывают согласиться представители самых разных политических лагерей. Как сторонники Зеленского, так и его противники. А одним из аргументов становится недостаточная помощь со стороны Запада вооружением и постоянные ограничения на использование уже поставленного оружие (например, на удары дальнобойными ракетами по российской территории). То есть логика такая: "правильно было бы идти до границ 1991 года, но если Запад не оказывает для этого достаточной поддержки, то нужно останавливаться по линии фронта".

К чему приведет смена позиций, разбиралась "Страна".

Знаковое интервью

Мы уже писали о сигналах руководства Украины, что его позиция об условиях окончания конфликта меняется.

Так, в интервью американской газете Philadelphia Inquirer президент Зеленский, отвечая на вопрос, что означает для Украины "реальная победа", заявил, что нужно "не допустить разрушения" страны. Другое требование – обеспечить невозможность повторения нынешних событий, чего, по словам Зеленского, можно добиться вступлением Киева в Европейский союз и НАТО.

"Если у нас этого нет, я полагаю, есть большие риски для нас, что этот враг вернется... Нам нужна коллективная защита Украины", – сказал президент.

Кроме того, Киеву нужна некая "сатисфакция" за счет России, так как это будет, мол, соблюдением справедливости, а это необходимо для сохранения "объединенной нации" и после конфликта. Возможно, это намек на необходимость передать Украине замороженные российские активы.

Важно: Зеленский не упомянул среди условий выход на границы 1991 года, хотя интервьюер специально уточнила, входит ли в число признаков украинской победы возврат всех занятых Россией территорий. И это уже тянет на отход от генеральной линии, утвердившейся на протяжении двух лет.

Как писала "Страна", требование вывести российские войска с Украины было основополагающим в т.н. формуле мира президента Зеленского. Долгое время украинское руководство заявляло, что этого условия оно никогда не согласится на переговоры, если Москва не признает это условие, – не говоря уже о заключении полноценного мира.

Во время подготовки "саммита мира", прошедшего в июне в Швейцарии, Киев пошел на уступки Глобальному Югу и не включил в повестку дня форума пункт о выводе войск. И вот сейчас украинский президент не менее показательно обошел его в разговоре со СМИ.

Причем важен тут не только сам факт, но и то, что его сознательно сделали публичным.

Более того, его начали обсуждать в информационном пространстве. Это вряд ли можно назвать подготовкой общественного мнения – больше похоже на "забрасывание удочки" и проверка реакции общественности.

Некоторые обратили внимание на комментарий близкого к ОП политолога Владимира Фесенко в программе "Мосейчук +". По его словам, первейшая задача сейчас – сохранить Украину как независимое государство, "нацию", а занятые Россией территории "можно вернуть и позже".

"Наш главный интерес – не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию. А территории можно вернуть и позже. Сберечь государство и нацию – вот, что сейчас главное. И привести страну в ЕС и НАТО. В этом формула нашей победы", – сказал Фесенко. Американские партнеры также говорят о важности сохранения Украиной независимости, напомнил он.

При этом, по его словам, соперники президента пытаются загнать его в "ловушку" следующего шага: какой ни сделаешь – все равно выглядишь проигравшим. "Они говорят: ты должен пойти на мир, поскольку из-за несопоставимости ресурсов выиграть невозможно. Но если ты пойдешь на мир с Россией, – все, ты предатель, мы тебя заклеймим, ты проиграл", – говорит политолог.

Его заявления о том, что победа – не обязательно выход на границы 1991 года, вызвали очень большой резонанс. Учитывая то, что Фесенко считается близким к Офису президента, это было воспринято как попытка "прозондировать" общественное мнение.

Но сам политолог это отрицает.

"То, что я говорил, было моим личным субъективным мнением", – сказал "Стане" Фесенко.

Снова с оглядкой на Трампа

Напомним: линия украинского руководства относительно окончания конфликта стала меняться после швейцарского "саммита", после которого окончательно стало ясно, что Киев с прежней бескомпромиссной позицией не сможет получить широкую поддержку среди незападных стран.

Да и на Западе не все однозначно. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его Консервативная партия, поставившие помощь Украине во главу угла своей политики, сдают позиции в своих странах. Ожидать радикального изменения курса не стоит, но если у руля встанет кто-то другой, как, вероятно, в Лондоне, он/она могут отнестись к запросам Киева более прохладно.

В США Дональда Трампа вновь могут избрать президентом, и он, судя по его заявлениям, будет искать способ быстро закончить конфликт на Украине.

Как считает политолог Руслан Бортник, с расчетом на Трампа украинское руководство и корректирует свою риторику.

"Мы наблюдаем попытку встроиться в возможный будущий республиканский риторический мейнстрим. Трамп может победить. Поэтому заявления пытаются как-то синхронизировать с тем, что звучит из его лагеря. Это нужно, чтобы в случае победы не выглядеть чужим, даже врагом для возможной стратегии нового американского президента", – комментирует эксперт "Стране".

Политолог Фесенко в комментарии "Стране" также сказал, что фактор возможной победы Трампа учитывается Зеленским.

"Не исключено, что победив Трамп на первом этапе своего нового президентского срока будет подталкивать украинскую сторону к переговорам с Россией. Это если исходить из косвенных признаков. Но Зеленский в любом случае такой вариант развития событий учитывает", – сказал Фесенко.

При этом политолог Кость Бондаренко считает, что на позицию руководства Украины в большей степени повлияла нынешняя американская администрация.

"От темы границ отказались после разговоров с госсекретарем Энтони Блинкеным и его замом Джоном Бассом. Кроме того, сыграло свою роль и отсутствие поддержки этой позиции не только во время швейцарского саммита, но и встречи G7. Зеленский был вынужден перейти от идеальной "формулы" к реальной политике", – комментирует эксперт "Стране".

Общество и Порошенко

Подталкивает к смене тезисов украинскую власть и изменение отношения общества к конфликту, считают политологи. Руслан Бортник, ссылаясь на закрытые данные социологических исследований, утверждает, что "большая часть общества уже не хочет воевать".

"Это не значит, что она готова к компромиссам с Россией, но к самому конфликту отношение поменялось. И Зеленский, как мы видим, пытается подстроиться под этот социальный запрос. Он показывает себя человеком, который делает то, что хочет большинство украинцев, ему важно не допустить непонимания между политическим руководством и народом", – объясняет Бортник.

"Изменение риторики власти – это отражение изменившихся настроений, которые в ОП всегда тщательно изучали. С их инструментарием они увидели, что готовность украинцев принять переговоры с Россией больше, чем показывают опросы, результаты который становились до этого момента публичными. Остается часть общества, которая никогда не согласится на переговорный процесс, даже если бы мы вышли на границы 1991 года. Достичь консенсуса тут не удастся. Но нам придется двигаться в направлении диалога. И очень хорошо, что Зеленский делает публичной эту тему через свои заявления. Это убирает табу, переводит переговоры в легитимную плоскость", – комментирует "Стране" политолог Фесенко.

Правда, есть проблема в том, каким образом властям объяснить такую перемену обществу, после того как они в течение двух лет говорили, что не может быть переговоров с Москвой без ее согласия на "формулу Зеленского". Об этой проблеме, в частности, говорит Арестович*, считая, что у людей может случиться "разрыв мозга".

По мнению Бортника, согласие общества будет, если речь пойдет "не об уступках России, а победе Украины".

"Аргументы о сохранении государственности, предоставлении неких гарантий безопасности, различной помощи, восстановления разрушенного люди примут. Сложнее – с политиками, особенно с теми, кто оппонирует ОП. Однако, скажем так, системные политики вроде Порошенко чувствительны к мнению Запада. А если там будут склоняться к какой-то модели стабилизации ситуации, замораживания конфликта, то и они будут подстраиваться под эту линию, допуская, впрочем, определенную критику. Резко против будут разве что внесистемные силы типа "Азова"**, "Свободы" (из этой среды уже идут негативные заявления – Ред.). Но в то же время, я думаю, что Зеленский и его команда, когда говорят о гарантиях безопасности, понимают этот вопрос более широко. В том числе и как обязательства Запада не поддерживать потенциальный бунт против власти внутри страны, а наоборот – помочь его купировать в зародыше", – говорит Бортник.

Журналист Дмитрий Гордон*** дает еще один аргумент для тех, кто выступал ранее за выход на границы 1991 года, согласиться на остановку боевых действий без выполнения этого условия. По его словам, он сам категорически против заморозки конфликта. Но для того, чтобы Украины могла освободить всю территорию, Запад должен дать необходимое оружие. Однако если западные партнеры этого не сделают, то тогда "придется подписывать компромисс", считает Гордон***.

Уход за кулисы

Ждать прямых переговоров с Россией, однако, не стоит. Как прогнозируют эксперты, это будет вариант "через посредника".

"Зеленский дал сигналы через интервью Philadelphia Inquirer и по формату, и по возможной повестке", – уточняет Фесенко.

Далее он предполагает некие закрытые консультации, которые "не исключают мирные саммиты как политико-пропагандистские мероприятия, где каждая сторона будет продвигать свою позицию".

"Раньше конца года я не жду перехода к реальным переговорам тоже в закрытом формате и при чьем-либо посредничестве", – говорит политолог.

Кость Бондаренко добавляет, что параллельно может идти диалог между США и Россией, который кроме Украины будет включать вопросы ядерного оружия, гонки вооружений, Тихого океана и т.д. "Возможно, уже на втором мирном форуме будет создана некая комиссия по конфликту на Украине. Ее работа будет идти, правда, ни шатко ни валко. И только к середине следующего года все участники этого процесса выйдут на какой-то мирный договор, который может быть закреплен новым договором по типу Хельсинкского (Хельсинкские соглашения 1975 года – Ред.)", – прогнозирует Бондаренко.

По мнению политолога Бортника, российская сторона согласится только на широкие договоренности, включающие "американо-российский компонент".

"Россия должна получить что-то существенное от США, чтобы можно было это "продать" своим гражданам за компромиссы и уступки на украинском направлении. Например, если это будет соглашение о разделе сфер влияния, пересмотре санкционного режима. Другое дело – пойдет ли на это Вашингтон, независимо от того, какой будет там президент", – заключает Бортник.

При этом, как известно, Россия выдвинула свои условия прекращения боевых действий, которые включают передачу всей территории четырех областей (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской), нейтральный статус Украины и снятие санкций (в том числе и разморозка активов). Все это не совпадает с тем, как видит прекращение конфликта Зеленский, даже если допустить, что он согласится на его остановку по линии фронта. Кроме того, он хочет вступления Украины в НАТО, а также некой "сатисфакции" от РФ – не исключено, что в виде передачи замороженных активов.

Готов ли Путин к каким-либо компромиссам по этой позиции либо, наоборот, намерен ее ужесточить – непонятно. Во-многом это будет зависеть от ситуации на поле боя.

Также, вполне вероятно, Банковая будет замерять общественные настроения и реакцию различных групп и сил на компромиссный вариант мира. Что также может повлиять на то, примут ли украинские власти окончательно концепцию окончания конфликта по линии фронта либо отложат эту идею.

Автор статьи: Денис Рафальский

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

** Запрещенная в России террористическая организация

*** Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России