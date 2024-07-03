Песков прокомментировал информацию о «вмешательстве» России в работу спутниковых систем европейских стран

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Вчера агентство «Рейтер» (Reuters) сообщило, что мало кому известный Международный союз электросвязи (МСЭ), вроде как являющийся специализированным учреждением ООН, призвал Россию прекратить создавать помехи в работе спутниковых систем некоторых европейских стран. С соответствующими жалобами в МСЭ обратились Украина, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург. Их заявление было рассмотрено на прошлой неделе.

Стороны, подавшие жалобу, заявили, что инциденты заглушили сигналы GPS, поставили под угрозу управление воздушным движением и прервали показ детских телеканалов с «жестокими изображениями войны» на Украине, пишет «Рейтер». В заявлении говорится, что сбои во французских и шведских спутниковых сетях, «по-видимому, исходили от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки», и названы они «крайне тревожными и неприемлемыми». Каким образом проблемы с работой системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS) повлияли на телевещание, да еще определенных передач или каналов, неизвестно.

Комитет выразил серьезную озабоченность по поводу использования сигналов для создания преднамеренных вредных помех

— говорится в заявлении базирующегося в Женеве Комитета по регламенту радиосвязи МСЭ.

В международной организации призвали Россию немедленно прекратить подобные действия и расследовать инциденты. Орган также созвал встречу между «пострадавшими» странами и РФ для урегулирования подобных случаев и предотвращения их повторения. При этом Москва, которая отрицает нарушение правил МСЭ, также ранее жаловалась на предполагаемое вмешательство в работу своей спутниковой связи со стороны стран НАТО, но это не было рассмотрено органом МСЭ на заседании на прошлой неделе по причинам, которые не были названы, сообщает агентство.

Международный союз электросвязи, состоящий из 193 государств-членов и базирующийся в Женеве, отвечает за регулирование и координацию глобальной спутниковой системы. Его устав возлагает на него координацию усилий по устранению вредных помех. Стандарты (рекомендации) МСЭ не являются обязательными, но широко поддерживаются, так как облегчают взаимодействие между сетями связи и позволяют провайдерам предоставлять услуги по всему миру.

Очередные, не подтвержденные фактической доказательной базой, обвинения в адрес России на сегодняшнем брифинге прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, ему об этом ничего неизвестно.

Здесь нужно разобраться, является ли это полномочиями каких-то структур ООН. Не зная, о каких структурах идет речь и действительно ли так, не считаем возможным что-либо говорить

— ответил Песков на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Ранее в западной прессе уже появлялись сообщения, что российские военные якобы создают помехи в работе системы GPS, как военного, так и гражданского назначения, в приграничных с РФ, включая Калининградскую область, европейских странах и вблизи с Крымским полуостровом. Соответствующие сообщения стали появляться в период проведения крупных учений стран НАТО в Европе «Стойкий защитник 2024» (Steadfast Defender 2024), прошедших с января по май этого года. Эксперты полагают, что это было своего рода предупреждение со стороны ВС РФ нашим противникам, какими возможностями обладают российские военные в части создания глобальных проблем для соседних стран НАТО, точность наведения оружия которых, как и согласованные действия войск сильно зависят от американской системы навигации GPS.