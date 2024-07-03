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ЦАМТО

Советник Харрази: между Ираном и РФ нет препятствий для сделок по вооружениям

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 2 июля. Между Ираном и РФ не существует препятствий для сделок по линии военно-технического сотрудничества.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.

"Нет препятствий между Ираном и Россией для сделок по вопросу вооружений", – заявил он.

К.Харрази отметил, что Тегеран ведет переговоры о покупке российских истребителей. "Мы должны подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с ними (РФ – ред.) в ближайшем будущем", – добавил он.

Также К.Харрази назвал ложными очередные обвинения в якобы поставках вооружений России.

Западные страны заявляют, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран эти утверждения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.

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